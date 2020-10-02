закрыть
2 октября 2020, пятница, 21:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые открыли «горячий юпитер» - необычную экзопланету с высокими температурами

  • 2.10.2020, 21:01
Ученые открыли «горячий юпитер» - необычную экзопланету с высокими температурами
иллюстрационное Фото: Kevin Gill / flickr.com

Планета находится за пределами Солнечной системы.

Ученые из Европейского космического агентства открыли уникальную экзопланету (планету, находящуюся за пределами Солнечной системы). WASP-189b находится в созвездии Весов на расстоянии около 326 световых лет от Земли. На сегодняшний день это одна из самых горячих известных экзопланет и самая яркая в своем классе. Это значит, что она может многое «рассказать» исследователям, пишет euro-pulse.ru.

Температура на поверхности WASP-189b достигает 3,2 тысячи градусов Цельсия. На Земле этой температуры достаточно, чтобы расплавить и даже испарить любые породы, в том числе камни. Для сравнения, на поверхности Солнца температура достигает 6 тысяч градусов Цельсия. Но некоторые «холодные» звезды даже уступают по температуре этой экзопланете. «Виновата» в такой жаре на планете ее звезда, которая находится совсем рядом: чтобы совершить полный оборот вокруг нее, планете требуется всего 2,7 земных суток. Но почему при такой высокой температуре планета не сгорает, ученым еще предстоит выяснить.

WASP-189b – газовый гигант в 1,6 раза больше Юпитера.

Экзопланеты этого класса (горячий юпитер) были известны ученым и раньше – к нему принадлежит самая горячая из известных на сегодняшний день планета KELT-9b, находящаяся на расстоянии около 620 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Ее поверхность нагрета до 4,3 тысячи градусов Цельсия. Но вновь открытая планета самая яркая в этом классе, а значит, ее удобнее изучать. В первую очередь астрономы собираются найти ответ на вопрос, как образуются такие горячие планеты — сразу ли они возникают вблизи от звезды или притягиваются к ней постепенно за счет гравитации.

Новую планету удалось открыть благодаря космическому телескопу Хеопс (CHEOPS), который Европейское космическое агентство запустило на земную орбиту в 2019 году. Его основная функция – изучать ранее найденные экзопланеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко Андрей Санников