Ученые открыли «горячий юпитер» - необычную экзопланету с высокими температурами 2.10.2020, 21:01

иллюстрационное Фото: Kevin Gill / flickr.com

Планета находится за пределами Солнечной системы.

Ученые из Европейского космического агентства открыли уникальную экзопланету (планету, находящуюся за пределами Солнечной системы). WASP-189b находится в созвездии Весов на расстоянии около 326 световых лет от Земли. На сегодняшний день это одна из самых горячих известных экзопланет и самая яркая в своем классе. Это значит, что она может многое «рассказать» исследователям, пишет euro-pulse.ru.

Температура на поверхности WASP-189b достигает 3,2 тысячи градусов Цельсия. На Земле этой температуры достаточно, чтобы расплавить и даже испарить любые породы, в том числе камни. Для сравнения, на поверхности Солнца температура достигает 6 тысяч градусов Цельсия. Но некоторые «холодные» звезды даже уступают по температуре этой экзопланете. «Виновата» в такой жаре на планете ее звезда, которая находится совсем рядом: чтобы совершить полный оборот вокруг нее, планете требуется всего 2,7 земных суток. Но почему при такой высокой температуре планета не сгорает, ученым еще предстоит выяснить.

WASP-189b – газовый гигант в 1,6 раза больше Юпитера.

Экзопланеты этого класса (горячий юпитер) были известны ученым и раньше – к нему принадлежит самая горячая из известных на сегодняшний день планета KELT-9b, находящаяся на расстоянии около 620 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Ее поверхность нагрета до 4,3 тысячи градусов Цельсия. Но вновь открытая планета самая яркая в этом классе, а значит, ее удобнее изучать. В первую очередь астрономы собираются найти ответ на вопрос, как образуются такие горячие планеты — сразу ли они возникают вблизи от звезды или притягиваются к ней постепенно за счет гравитации.

Новую планету удалось открыть благодаря космическому телескопу Хеопс (CHEOPS), который Европейское космическое агентство запустило на земную орбиту в 2019 году. Его основная функция – изучать ранее найденные экзопланеты.

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