После выявленного COVID-19 у Трампа Байден тоже сдал тест 9 2.10.2020, 21:40

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Также тест сдала жена кандидата в президенты США.

После того, как президент США Дональд Трамп заявил, что заразился коронавирусом, его оппонент от Демократической партии на выборах Джо Байден тоже сдал тест, он оказался отрицательным, пишет «Зеркало недели. Украина».

Об этом Байден написал в своем Twitter.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

«Я рад сообщить, что у нас с [женой] Джилл отрицательный результат на COVID. Спасибо всем за то, что переживали», — сообщил он.

Также Байден призвал американцев соблюдать простые правила: надевать маску, соблюдать дистанцию и мыть руки.

Трамп и Байден участвовали в первых президентских дебатах в Кливленде, где мало кто из окружения Трампа был в маске.

Кампания Байдена еще не решила, поедет ли кандидат в Мичиган в рамках предвыборной поездки. Белый дом уже объявил, что Трамп отменяет все публичные мероприятия, включая митинг во Флориде. Он будет находиться в Белом доме.

В американских предписаниях по коронавирусу указывается, напоминает агентство, что президент должен находится на самоизоляции по крайней мере 10 дней и, возможно, дольше в случае обострения.

До конца кампании остался месяц. Сейчас в опросах Байден удерживает стабильное преимущество около 7% на национальном уровне.

Bloomberg пишет, что некоторые из ближайших помощников Трампа рассказали, что “они почувствовали в среду, что Трамп чувствовал себя плохо”. Однако они сочли это усталостью от интенсивного графика кампании. Другой источник агентства сказал: “Казалось, что президент исчерпан”.

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