Белорусы умеют удивлять 3 Олег Горунович

2.10.2020, 22:47

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Фото: «Радыё Свабода»

У спортсменов, которые еще не поддержали перемены, есть шанс исправиться.

Читаю много интервью спортсменов, знаю, с кем пытались поговорить, и кто в итоге отказался. И вот какие впечатления.

Смелость спортсмена не зависит от его достатка. Экс-вратарь сборной, заработавший за карьеру не один миллион долларов, выражает свою позицию, но многие его коллеги, обеспечившие себя до конца жизни, предпочитают молчать.

Спортсмены боятся, несмотря на обеспеченность. Они не могут даже решиться на публичную поддержку человека, с которым еще недавно дружили. Возможно, дружат сейчас

В стране мы имеем дело с террористической организацией, которая держит власть только с помощью страха, причем запугивают изощренно.

На «Трибуне» вышло интервью с классной волейболисткой, капитаном лучшей команды страны. Она рассказала, что в августе команду предупредили, что в случае каких-то протестных активностей заодно накажут не только конкретного игрока, но и главного тренера и директора. Именно поэтому девушка, которая прекрасно понимает, что происходит в стране, не подписывает обращение спортсменов за честные выборы.

К молодому футболисту нашли другой подход – в присутствии какого-то странного человека напомнили о том, что родители работают на госпредприятии.

Это террористические методы, грязный неприкрытый шантаж. Жаль, что светлые люди берут ответственность за действия других на себя. Не они угрожают тренеру и директору. Не они увольняют родителей с работы. Это делают те, кто выживает за счет нашего страха. Стоит ли им помогать? И да, самое важное сейчас – будущее страны.

В игровых видах спорта мы видим только протест маленьких команд. Гиганты молчат, и я не уверен, что болельщики им это простят. Но шанс исправиться еще есть.

Главные надежды – на футбол, хотя знающие люди предупреждают, что особо обольщаться не стоит. Но белорусы умеют удивлять.

Олег Горунович, «Фейсбук»

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