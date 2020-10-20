«Мы выходим, потому что хотим правды» 20.10.2020, 8:01

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Пенсионеры в Жодино выстроились в цепь солидарности.

Пока в Минске проходил Марш мудрости, в котором приняли участие пенсионеры, в Жодино 19 октября люди старшего поколения, как и неделю назад, около 15.00 выстроились в цепь солидарности у универсама GREEN, сообщает ex-press.by.

— Мы выходим, потому что хотим правды. И еще из-за того, что в сердце каждого из нас есть любовь к своей стране, своему городу, к своим детям. Вот потому мы выходим сюда. Мы хотим хоть что-то сделать для того, чтобы наши дети и внуки были свободны, чтобы свободной была наша Беларусь, — рассказали участницы цепи солидарности.

— У нас нет сомнения, что мы победим и скоро сможем честно, без вранья, помогать нашим детям строить новую страну с настоящими традициями. Мы обязательно победим.

Вскоре к цепи подошли два милиционера. Один из них говорил о том, что мероприятие «несанкционированное». Второй снимал людей.

Ушли силовики под крики «Ганьба!».

Пенсионеры общались, отвечали на приветствия прохожих. Две молодые девушки угостили их конфетами. Простояв около полутора часов, участника митинга разошлись по домам.

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