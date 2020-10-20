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Долги белорусских предприятий за энергоносители побили исторический рекорд

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  • 20.10.2020, 8:09
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Долги белорусских предприятий за энергоносители побили исторический рекорд

«Качество» долга тоже заметно изменилось.

Никогда раньше белорусские предприятия не были должны так много денег поставщикам топлива и энергоресурсов. Качество долга тоже заметно ухудшилось. Одной из разновидностей кредиторки являются обязательства за поставленные топливно-энергетические ресурсы, пишут banki24.by.

Поскольку статистика по расчетам между предприятиями выходит с 1,5-месячной задержкой, сейчас доступны данные на 1 сентября. К началу осени крупные и средние компании накопили долги за энергоносители в размере 5,350 млрд BYN.

Если считать в белорусских рублях, то объем долга за ТЭР никогда не достигал подобных величин. С начала 2020 года сумма обязательств выросла на 9,8%. Самый большой объем долга и самый быстрый рост отмечаются у предприятий Минска.

К 1 сентября столичные компании аккумулировали 1,510 млрд BYN долгов за энергоносители. По сравнению с 1 января обязательства увеличились на 70,5%. Такой бурный рост долгов в Минске скорее всего связан с динамикой обязательств на сухопутном и трубопроводном транспорте.

За 8 месяцев обязательства по этому виду деятельности выросли в 2,2 раза до 805,1 млн BYN. Еще с I квартала крупные потребители российского газа перестали платить в полном объеме «дочке» Газпрома в Беларуси.

16 октября потребители отчитались, что погасили задолженность. Однако по информации Газпром трансгаз Беларусь, полного погашения не произошло. Потребители якобы не подписали акты сверки расчетов и не оплатили пеню за просроченную оплату газа. Интересно, что деньги на погашение белорусы взяли в той же России.

Еще в сентябре в Минфине говорили, что «после поступления средств от ЕФСР на счет Министерства финансов денежные средства по целевому использованию в первую очередь будут распределены на белорусские газоснабжающие организации». После чего предполагалось, что средства поступят в дочернюю компанию Газпрома, которая проведет окончательный расчет с российским поставщиком.

Белорусский Минфин получил деньги ЕФСР как раз 16 октября. Сумма кредита составила 500 млн USD. В связи с этим частичная оплата газовых долгов выглядит очень странно: то ли средств не хватило, то ли широкой общественности что-то недоговаривают. Просрочка по долгам за энергоносители достигла 1,246 млрд BYN.

С 1 января по 1 сентября она выросла на 21,2%. Доля просроченных обязательств в общем объеме составила 23,3%, хотя на 1 января была равна 21,1%. Основными неплательщиками являлись промышленность (542,2 млн BYN) и сельское хозяйство (320,5 млн BYN). В промышленности доля просрочки составила 18,4%, в сельском хозяйстве — 45%.

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