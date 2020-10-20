Максим Кац: Лукашенко постоянно делает шаги, которые его ослабляют 8 20.10.2020, 8:18

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Максим Кац

В окружении диктатора происходит «адский ад».

Известный российский блогер и политолог Максим Кац дал большое интервью «Радыё Свабода» о ситуации в Беларуси.

Сайт Charter97.org публикует фрагменты из него:

«В окружении Лукашенко происходит адский ад»

- Если мы посмотрим со стороны элит, со стороны лукашенковского окружения, со стороны бойцов, то у них каждый день происходит адский ад. Они должны бить мирных граждан, что не так просто. Людям кажется, что они натасканы, что им все пофиг, на самом деле нет. У любых, даже самых натасканных, есть какая-то рефлексия, и им надо каждый раз превозмогать себя, над ними надо работать как-то идеологически.

А у элит есть ощущение, что это не заканчивается. Они беспокоятся, они не понимают, как это прекратить. И, конечно, они чувствуют и психологическую усталость от этого противостояния. Они смотрятся на фоне этого противостояния политически слабее. Протест в этом плане сильнее в разы — он включает все общество. Раз уж пенсионеры вышли, то это значит, что ВСЕ протестуют. Пенсионеры – это у любой власти опора. А тут они выходят и кричат: «Лукашенко в автозак!».

Все это к большому напряжению приводит людей, которые находятся у власти. И в результате этого появляются визиты в СИЗО, попытки бить, угрожать, пугать… Они ищут, как бы им это остановить. Но, как видно, остановить это не получится.

Через некоторое время всем им начнет приходить в голову одна мысль: что это можно остановиться и, возможно, можно даже сохранить свободу для себя, или, может, даже какие-то позиции для тех, кто еще не сильно замазался, в случае, если уйдет Лукашенко.

И это начнут понимать все. В том числе и восточные партнеры Беларуси. Россия, которая вроде как чуть-чуть сначала поддерживала, сейчас уже нет.

И я думаю, что и в России уже всем понятно, что это не прекратится, и единственный способ это прекратить, единственный возможный компромисс — это уход Лукашенко.

«Политический Лукашенко и вся его команда делают все плохо, ровно наоборот от того, как надо»

- Вы первый чемпион России по спортивному покеру. Как бы вы с точки зрения игрока, который играет за команду белорусского народа, который хочет перемен, оценили тактику и шансы соперника (Лукашенко и его силового блока)?

- Если говорить о покерном мышлении и сделать короткую лекцию, то покерист мыслит вероятностями. Люди обычно мыслят, будет или не будет. Если вероятность 70 на 30, то люди начинают думать, что это точно произойдет. Покерист мыслит вероятностями. Он знает, что 70 на 30 - это когда ты кубик бросил и в двух третях случаев выиграл, и одна треть - проиграл, и это тоже бывает. В таких категориях ситуацию в Беларуси оценивать не очень правильно. В этих категориях можно оценивать выборы в Америке.

Эти протесты нужно оценивать политически, а не с точки зрения теории вероятности. Политический Лукашенко и вся его команда делают все плохо, ровно наоборот от того, как надо. Известно, что если ты применяешь чрезмерное насилие, то ты вызываешь волну протеста и волну солидарности в обществе, и все забывают свои разногласия и начинают бороться с общим врагом. Везде, где пытались применять насилие, случалась такая реакция общества. Это все знают.

Однако он применил насилие, не то что чрезмерное, а абсолютно невозможное насилие, и продолжает его применять. И каждый раз он вызывает эту волну, и все больше и больше присоединяется людей к протесту. Любые его шаги, который ни возьми, все ужасно глупы. Можно судить о причине этого - наверное, он не очень умный, и за 26 лет у власти у него атрофировалась та часть мозга, которая отвечает за политические действия, за какое-то планирование. Он просто живет не в той реальности, как мы с вами. В его у него огромный рейтинг и все его поддерживают. Он ищет какой-то компромисс среди белорусов, и в его реальности есть протестующие и те, кто за него, и их примерно столько же.

Он совершенно далек от реальности, это немного пугает. Он постоянно делает шаги, которые его ослабляют, и рано или поздно он упадет.

«Думаю, что более 3-4 месяцев это не продлится»

- Обычно такие протесты длятся в среднем от 4 до 6 недель. Этот протест продолжается дольше. То, что он не убавляется, показывает его устойчивость. Трудно прогнозировать, но я думаю, что более 3-4 месяцев в целом это не продлится, особенно если будет продолжаться такая настойчивость, будет придумываться что-то новое, как это происходит сейчас.

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