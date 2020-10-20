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Окна свободы

  • 20.10.2020, 8:28
  • 3,094
Окна свободы
Фото: tut.by

Как выглядят минские дома с символами протеста.

Во время президентской кампании-2020 минчане стали активно вывешивать бело-красно-белую символику из квартир.

Национальными флагами люди отвечали на давление на кандидатов в кандидаты, на арест потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико, на запреты митингов в поддержку Светланы Тихановской.

Особенно много БЧБ-флагов появилось на домах из-за августовской волны насилия против мирных протестующих. Национальная символика и другие символы протеста видны во многих окнах и сейчас — во время воскресных маршей и в будни, а красный и белый стали модными цветами для сохнущих на балконах полотенец.

Портал tut.by опубликовал фотоподборку окон свободы.

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