Окна свободы
- 20.10.2020, 8:28
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Как выглядят минские дома с символами протеста.
Во время президентской кампании-2020 минчане стали активно вывешивать бело-красно-белую символику из квартир.
Национальными флагами люди отвечали на давление на кандидатов в кандидаты, на арест потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико, на запреты митингов в поддержку Светланы Тихановской.
Особенно много БЧБ-флагов появилось на домах из-за августовской волны насилия против мирных протестующих. Национальная символика и другие символы протеста видны во многих окнах и сейчас — во время воскресных маршей и в будни, а красный и белый стали модными цветами для сохнущих на балконах полотенец.
Портал tut.by опубликовал фотоподборку окон свободы.