Окна свободы 20.10.2020, 8:28

3,094

Фото: tut.by

Как выглядят минские дома с символами протеста.

Во время президентской кампании-2020 минчане стали активно вывешивать бело-красно-белую символику из квартир.

Национальными флагами люди отвечали на давление на кандидатов в кандидаты, на арест потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико, на запреты митингов в поддержку Светланы Тихановской.

Особенно много БЧБ-флагов появилось на домах из-за августовской волны насилия против мирных протестующих. Национальная символика и другие символы протеста видны во многих окнах и сейчас — во время воскресных маршей и в будни, а красный и белый стали модными цветами для сохнущих на балконах полотенец.

Портал tut.by опубликовал фотоподборку окон свободы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».