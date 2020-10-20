The Hill: США должны поддержать мужественный белорусский народ 2 20.10.2020, 8:57

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Каждое воскресенье сотни тысяч белорусов выходят на улицы.

Чтобы помочь белорусскому народу самому выбрать свое правительство, мы должны удержать Россию от более прямого вмешательства в дела Беларуси, дав ей понять, что любое такое вмешательство повлечет за собой экономические и другие материальные издержки, пишет в статье для The Hill американский дипломат, эск-посол США в Грузии Иэн Келли (перевод - inosmi.ru).

Когда я наблюдал, как белорусский диктатор Лукашенко сфальсифицировал результаты выборов, состоявшихся девятого августа, а потом допустил, чтобы протестующих и лидеров оппозиции избивали и сажали в тюрьму, возникло ощущение, что все это уже было раньше.

В 2010 году, когда я был постпредом США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Лукашенко также заявлял о своем переизбрании после массовых фальсификаций. Протестующих избивали, а его оппонентов сажали в тюрьму. В 2010 году репрессии были настолько ужасающими, что протесты быстро прекратились.

При поддержке Белого дома и Госдепартамента я присоединился к группе послов-единомышленников, чтобы призвать ОБСЕ к проведению расследования грубых нарушений Александром Лукашенко прав человека после выборов, а также организовать и финансировать это расследование. Неудивительно, что постоянные представители России и Беларуси в ОБСЕ выступать за проведение расследования отказались. Несмотря на то, что рекомендации, данные после расследования, Лукашенко проигнорировал, оно показало, что Запад поддерживает протестующих и не оставляет без внимания их жертвы во имя свободы.

Для меня дежавю продолжилось 17 сентября, когда постпред США в ОБСЕ Джеймс Гилмор (James Gilmore) и постоянные представители других стран вновь обратились к следственному механизму ОБСЕ с призывом расследовать жестокость, проявляемую Лукашенко по отношению к собственному народу. Но на этом сходство с 2010 годом заканчивается.

Вне всякого сомнения, Лукашенко снова рассчитывал, что после этой последней демонстрации грубой силы люди останутся дома. Но на этот раз все оказалось совершенно иначе. Люди проявляют невероятное мужество и солидарность, и масштабы протестов в значительной степени растут. Каждое воскресенье сотни тысяч белорусов выходят на улицы, требуя проведения новых выборов и освобождения всех тех, кого бросили в тюрьмы за осуществление своих прав.

Протесты походят не только на улицах. Тысячи рабочих государственных предприятий, недовольных действиями Лукашенко, объявили забастовку. Журналисты и технический персонал государственных СМИ, как и многие государственные служащие, отказываются выходить на работу. Гражданское неповиновение переросло в бойкот государственных учреждений, и многие частные компании отказываются работать с государственными банками.

За исключением соседних Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, которые ввели санкции против 30 белорусских чиновников, США и Европа не предпринимают особых действий и оказывают протестующим лишь риторическую поддержку.

Зато Путин оказывает всяческую поддержку Лукашенко. Хотя Лукашенко часто раздражает Москву, заигрывая с Западом, чтобы получить больше рычагов влияния, для Путина Лукашенко — это «знакомый черт», свой. По всей видимости, он больше всего боится очередной «цветной революции», в ходе которой союзник России и близкий по духу авторитарный режим будут свергнуты.

Сделав ставку на белорусского диктатора, Путин ошибся. Как заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская, Беларусь «прошла точку невозврата,… и у Лукашенко нет политического будущего».

Мы должны поддержать мужественный белорусский народ. Как сказала Тихановская, источником его силы является доступ к информации, и мы можем помочь обеспечить постоянный доступ к социальным сетям и интернету, предоставив им для этого технические средства. Мы можем помочь в сборе средств для бастующих рабочих, которые лишились заработков. Мы можем предоставить им средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить их от пандемии коронавируса, пока они будут осуществлять свои права на протест. И мы можем выразить свою позицию, дав понять, что считаем минский режим нелегитимным, ведя дела не с Лукашенко, а с Тихановской и ее коллегами.

Будущее Беларуси и стабильность Европы зависят от наличия у людей возможности определять свое будущее. Насилие и репрессии не должны вновь достичь своей цели. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать народ Беларуси, который с большим риском для себя борется за то, чтобы добиться справедливого и демократического результата.

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