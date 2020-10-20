«Баста!»: План действий на 20 октября 1 20.10.2020, 11:25

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Фото: ТАСС

Протест по всем городам и районам и подготовка к Народному ультиматуму.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром 20 октября:

— Доброе утро, белoрусы!

Вчера был насыщенный день. Продолжаются протесты студентов. Марш пенсионеров уже стал традиционным. Ни один вечер не проходит без концертов и цепей солидарности в спальных микрорайонах.

Каждый день беларусы выходят на протест по всем уголкам страны. Сегодня мы продолжаем, и не забываем о подготовке к важной дате - народному ультиматуму!

План на сегодня

Протест по всем городам и районам. Марши, концерты, вечеринки, цепи солидарности, встречи с соседями, пикники. Договариваемся с соседями, коллегами по работе, друзьями - выходим на улицу.

Будьте мобильны и защищайте своих. Спокойным уверенным тоном разговаривайте со слабовиками, если ваши пути все-таки пересеклись. Становитесь в сцепки, если бандиты пытаются кого-то похитить.

Студенты и школьники, ваше учебное заведение - ваша территория. Рассказывайте всем своим коллегам про народный ультиматум. Берите пример с ваших соседей из минских вузов и устраивайте протест прямо там. Приходите на учебу с национальной символикой, приходите в белых и красных одеждах, проводите чтение стихов, пойте песни.

Поддерживаем политзаключенных! Не забываем про тех, кто в беде. Пишем письма всем заложниам режима.

Работники общественного транспорта, рабочие заводов и предприятий - от вас зависит основной успех народного ультиматума. Агитируйте свое окружение выходить из провластных профсоюзов, вступайте в независимые! Объединяйтесь в стачкомы. Вступайте в тематические чаты и договаривайтесь о планах на 27 октября. Забастовка - один из самых главных наших ударов по системе, в случае если наши требования не будут выполнены.

Начинаем подготовку к воскресному маршу и Народному ультиматуму - вместе! Мы должны сделать эту акцию наиболее массовой в истории Беларуси. Для этого всем сторонникам перемен нужно сконцентрировать усилия на ее подготовке, начав действовать прямо сейчас.

Максимально распространяем информацию про народный ультиматум. Социальные сети, листовки, стикеры, граффити, креативные призывы, разговоры с соседями и коллегами. Напоминаем про историческое событие всеми доступными вам способами.

Для подачи примера другим, и важных направлений нашей деятельности очень важно освещение. Обязательно пишите нам на @adm_basta всю информацию о протестах в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

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