На Крите обнаружили загадочный алтарь с древним золотом 1 20.10.2020, 9:24

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Фото: Greek Ministry of Culture)

Ученые пытаются разгадать тайну 90 золотых пластинок.

Греческие археологи на раскопках дворца Зоминтос на Крите обнаружили ранее неизвестные ритуальные комплексы и золотые артефакты, сообщает nv.ua.

Среди прочего, на высоте 1200 метров над уровнем моря были найдены сразу 90 золотых пластинок, что стало неожиданностью для исследователей.

«Я считаю, что результаты этого года стали оправданием для Янниса А. Сакелларакиса. Он всегда утверждал — и я не верила, — что раскопки в Зоминтосе были очень важны. Он говорил: «Я чувствую себя так же, как Артур Эванс, когда он раскапывал Кносс», — говорит о своем покойном муже директор раскопок доктор Эфи Сапуна-Сакеллараки. Именно она продолжает проводить раскопки Афинского археологического общества в Зоминтосе.

Находки показывают, что раскопки на этом участке на плато в северных предгорьях горы Ида (Псилоритис), когда-то «населенном потомками Кносской династии», не закончились. Напротив, у него есть еще много секретов, которые нужно раскрыть. Его расположение является стратегическим — ровно на полпути между Кносским дворцом и пещерами Идеон Андрон. Это был важный экономический, религиозный и культурный центр.

Двухэтажное, а возможно, даже трехэтажное главное здание использовалось по крайней мере с 2000 года до нашей эры. Результаты предыдущих раскопок подтвердили, что расширение комплекса началось в 1700 году до нашей эры. Как объясняет археолог, эти сооружения представляют собой не хлипкие конструкции, а целые апартаменты, которые были пристройками дворца.

«Мы знали, что под дворцом было более старое строение, но не могли оценить его размер. Теперь мы смогли изучить и старую часть. Мы обнаружили 90 золотых листов, своего рода маленьких тарелок, которые, должно быть, были прикреплены к алтарю или разбросаны вокруг него. Похоже, это был ритуальный идол, ксоанон (деревянное изображение божества)», — рассказала Эфи Сапуна-Сакеллараки.

Все указывает на то, что здесь действовало раннее святилище, которое более поздние жители уважали и не забирали из него золото. Сверху они построили каменный алтарь, на котором было найдено 200 керамических изделий. Как объясняет археолог, в комнате были обнаружены фигурки животных и людей, подобные тем, которые обычно находят в самых важных святилищах. Среди них была прекрасная женская фигурка.

Помещения с каменным полом второго комплекса (в северной части) также чрезвычайно интересны, поскольку в них обнаружена исключительная канализационная система с трубами и канализацией.

«Мы обнаружили техническую структуру здания, построенного с умом, как и сам дворец. В Зоминтосе все указывает на передовые технические навыки и опыт. И если есть что-то особенное, так это печать в форме цветка, датируемая до 2000 года до нашей эры. Это маленький шедевр. Что касается золотых пластин, то они были неожиданностью, поскольку обычно находятся не во дворцах, а в гробницах», — подчеркнула доктор Эфи Сапуна-Сакеллараки.

Команда также нашла монету с изображением венецианского дожа Пьетро Градениго (1289−1311), что совпадает с Четвертым крестовым походом и венецианским правлением на Крите.

Ранее НВ писал, что в конце 2019 года в греческом городе Пилос были обнаружены две элитные гробницы бронзового века, в которых нашли множество золота и украшений.

По словам археологов Джека Дэвиса и Шэрон Стокер из Университета Цинциннати, недавно найденные гробницы — сооружения в форме улья, также называемые толосы, которые были спрятаны под землей, — роскошны, даже несмотря на прошлые грабежи. Команда нашла тысячи фрагментов сусального золота, которым были покрыты стены, а также бусы и украшения.

Гробницы — названные Tholos VI и Tholos VII и имеющие размеры 12 метров и 8,5 метров соответственно — было нелегко найти. Оба купола давно рухнули, а обломки покрыты растительностью.

Ученые нашли множество золотых украшений. В частности, на золотом кольце, найденном при раскопках, изображены два быка, окруженные пучками злаков, идентифицированных палеоботаниками как ячмень. Это самое раннее известное изображение одомашненных животных и элементов сельского хозяйства в Древней Греции.

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