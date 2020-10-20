Как «Саша 3%» отрывался от реальности и злил народ 18 20.10.2020, 9:36

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Пять ярких примеров.

Президентские выборы 2020 года и массовые протесты продемонстрировали непопулярность Александра Лукашенко, которому в народе дали прозвище «Саша 3%».

Одна из причин, которая прослеживается в последнее десятилетие: узурпатор стал позволять себе поступки, немыслимые для политика даже в Восточной Европе и сильно раздражающие общество, пишет udf.by.

Младший сын как принц

Когда Лукашенко начал брать малолетнего Колю на встречи с руководителями других стран, это стало шоком и сенсацией – но скорее светского характера. Но вот Николай подрос, а по-прежнему сопровождает отца на переговорах самого высокого уровня. В ОАЭ его, по всей видимости, вообще рассматривают как преемника отца на посту руководителя страны.

В белорусском обществе это не может считаться нормой. Здесь даже в бизнесе большие шишки избегают публичности для своих детей и стараются не смешивать рабочие отношения с семейными.

Молодые девушки в окружении

Лукашенко явно пошел против общественной морали, начав появляться на публике с красивыми девушками, которые годятся ему даже не в дочери, а во внучки. Сначала руководитель страны прикрывался тем, что это функции службы делового протокола, но с годами все условности были отметены.

Один их ярких примеров: присутствие «Мисс Беларусь» Марии Василевич на хоккее, которую власти затем сделали «депутатом» «палаты представителей».

Молодые девушки сопровождают Лукашенко во время работы и неформальных мероприятий. В современной Беларуси это просто неприлично.

Рождественский турнир по хоккею

Абсурдное мероприятие, в котором со временем перестали соблюдать хоть какие-то рамки приличий. Против ветеранов и любителей команда Лукашенко играет с профессиональными хоккеистами в составе, давая узурпатору забросить несколько шайб.

Трибуны заполняются по разнарядке бюджетниками и БРСМовцами. В финале команда Лукашенко одерживает победу, ему вручают кубок и медаль. И все это под восторженные рассказы государственного телевидения, которые длятся около недели.

Организация балов

Но неформальных мероприятий вроде уборки урожая с молодыми девушками Лукашенко было мало. Последние два года во Дворце Независимости проводят новогодние балы. Формально – для молодежи: талантливых старшеклассников и студентов.

Но на деле бал вертится вокруг персоны Лукашенко, который занимает в мероприятии центральное место.

Ничего кроме дикого раздражения эти мероприятия у большинства белорусов не вызывали.

Резиденции, дорогие подарки, эксклюзивная продукция

Лукашенко любит подчеркивать, что он не хапуга и материальные вопросы его не волнуют. И действительно на бумаге он гол как сокол. Возможно поэтому, из-за несоответствия заявляемого и реального, инфраструктура, выстроенная под узурпатора, давно раздражает общество.

Независимые СМИ уже сбились в подсчетах, рассказывая о резиденциях Лукашенко. Дворец Независимости, который он обещал сделать открытым для граждан, в реальности оказался самой богатой из них.

В распоряжении правителя небогатой Беларуси есть самолет, вертолет, «Майбах» и «Тесла». И это лишь небольшая часть из используемого им имущества.

На заказ Лукашенко уже выпускают и продукты – вроде водки «президент», которой нет в свободной продаже, но которой он периодически хвалится.

Всем перечисленным узурпатор лишь злил народ.

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