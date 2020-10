США ввели санкции против Китая 3 20.10.2020, 9:59

2,874

Ограничения введены за бизнес с Ираном.

США ввели санкции против Китая за деятельность, связанную с поддержкой судоходных линий Исламской Республики Иран (IRISL). В санкционный список попали шесть юридических и двое физических лиц, сообщает nv.ua.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

«Соединенные Штаты вводят санкции против шести юридических и двух физических лиц за поведение, связанное с IRISL и ее дочерней компанией Hafez Darya Arya Shipping Company (HDASCO)», — говорится в заявлении Помпео.

В Госдепе напомнили, что IRISL и базирующуюся в Шанхае дочерняя компания E-Sail Shipping Company Ltd были внесены в санкционный список США еще 8 июня 2020 года.

«Госдепартамент предупредил, что любая заинтересованная сторона, которая продолжает вести бизнес с IRISL или E-Sail, подвергается риску санкций», — отметил Помпео.

Под новые санкции США попала компания Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd, а также ее президент Даниэль Хэ и главный исполнительный директор Эрик Чен. Также в санкционный список внесены компании Reach Shipping Lines, Delight Shipping Co Ltd, Gracious Shipping Co Ltd, Noble Shipping Co Ltd и Supreme Shipping Co Ltd.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».