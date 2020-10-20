Замглавы федерации водного поло поддержал Александру Герасименю 2 20.10.2020, 10:10

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Александра Герасименя

Фото: bolshoi.by

Максим Цымбал отметил смелость белорусской спортсменки.

Заместитель председателя Белорусской федерации водного поло Максим Цымбал поддержал трижды призерку Олимпийских игр Александру Герасименю.

Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, руководителем которого является прославленная пловчиха, Цымбал отметил, что лично не знаком с «золотой рыбкой».

«Но она дважды приезжала давать мастер-классы в школу, где занималась плаванием моя старшая дочь, и у ребенка остались положительные впечатления от Саши. Как говорится, не сотвори себе кумира, но Герасименя и другие девушки сильнее многих мужчин. Их стойкость, их неподкупность (имею в виду не материальную, а моральную сторону), смелость поражает и окрыляет».

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