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Велосипедист проехал 100 километров для участия в Партизанском марше

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  • 20.10.2020, 10:15
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Велосипедист проехал 100 километров для участия в Партизанском марше
Александр Рыбко

И еще 100, чтобы вернуться домой.

Александр Рыбко живет в Слуцке. Чтобы принять участие в воскресном «Партизанском марше» в Минске, преодолел около 200 км на велосипеде: выехал в 9.30 утра, назад вернулся уже за полночь, пишет tut.by.

Александру 41 год, по профессии он бухгалтер.

— Это моя уже пятая поездка из Слуцка в Минск на велосипеде, но первая с дорогой туда и обратно в один день, — рассказывает мужчина. — Раньше добирался на маршрутке. Идея выбрать велосипед появилась из любви к такому катанию — а еще на марше так удобнее догонять колонну.

Велосипед у Александра около шести лет, но поездками на дальние дистанции бухгалтер увлекся только в этом году:

— Весной и летом, когда позволяли световой день и погода, проезжал около 60 км ежедневно, с обязательной растяжкой после дистанции для восстановления.

В тренировках пришлось сделать вынужденный перерыв, уточняет он, — с 10 августа до 6 сентября. Как рассказывает велосипедист, 10 августа его задержали с применением силы на площади Свободы в Минске. Из Центрального РОВД он попал в ИВС в Жодино.

— Меня отпустили через трое суток, и я вышел оттуда ни осужденный, ни как-либо задокументированный. Говорю об этом, так как после, через неделю, я был опять привлечен, и в базе нигде не проходил. То второе задержание было 20 августа,

возле проходной МАЗ: за участие в акции по призыву к забастовке оказался осужден по «классической» статье 23.34, приговор — 20 базовых.

После первого задержания, говорит Александр, ему пришлось обращаться за медицинской помощью: боль в левом боку беспокоила еще в течение месяца. Тогда же пропал и его велосипед — вернуть удалось только 6 сентября:

— Я уже начал искать его через интернет, но оказалось, тот был в МВД, — уточняет Александр.

Поездка на «Партизанский марш» из Слуцка в Минск 18 октября далась нелегко, но возвращаться было еще сложнее:

— Потому что ехать домой пришлось уже в темноте, плюс встречный ветер, дождь… Чувствовалось, что есть повышенное давление, так как это для меня еще стрессовая дистанция. Организм получил такую нагрузку впервые.

Вернувшись в Слуцк, Александр записал короткое видеообращение: посвятил свои 200 км на велосипеде политзаключенным и задержанным за участие в акциях протеста. И на следующий день уже провел восстановительную тренировку:

— Проехал 20−30 км, самочувствие — нормальное.

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