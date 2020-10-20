Белорусские предприятия отправляют продукцию на склады 5 20.10.2020, 10:22

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иллюстрационное фото

На полках пылятся изделия на миллиарды рублей — они не востребованы рынком.

Со сменой в июне премьер-министра, вице-премьеров и некоторых министров правительство взяло курс на сокращение отставания от 2019 года. Премьер Головченко заявил, что чиновники хотят выйти на нулевое падение ВВП в 2020-м, пишет сайт banki24.by.

Самый простой путь для наращивания размеров ВВП — это производство на склад в ожидании, что когда-то потом эту продукцию купят. Или не купят, но ВВП все равно будет увеличен.

Сказано — сделано. С лета динамика складских запасов в промышленности вышла на траекторию кризисного 2015 года. Это значит, что уровень запасов готовой продукции на отчетные даты достигал максимальных отметок за пятилетие.

На 1 октября крупные и средние предприятия промышленности накопили складские запасы на 5,057 млрд BYN. По сравнению со среднемесячным объемом производства запасы составили 68,5%.

Такой уровень складских запасов в отрасли является максимальным значением для сопоставимых дат за 5 лет. Более тяжелая ситуация наблюдалась в 2013—2015 гг., когда запасы превышали 70% месячного выпуска промышленности.

В промышленности Минска уровень складских запасов составил 1,256 млрд BYN. По сравнению со среднемесячным выпуском запасы достигли 107,1%.

Характерно, что в столице наблюдается углубление спада в промышленности. Если за 9 месяцев производство сократилось на 1,4%, то за сентябрь — сразу на 7%.

В Брестской области складские запасы на 1 октября составили 552,3 млн BYN. Относительно месячного выпуска уровень запасов готовой продукции достиг 64,9%. Промышленное производство за 9 месяцев снизилось на 0,6%.

В Витебской области складские запасы достигли 523,7 млн BYN. По сравнению с месячным выпуском объем складов составил 51,8%. Промышленное производство за январь—сентябрь сократилось на 3,4%.

В Гомельской области уровень складских запасов достиг 433,4 млн BYN, что эквивалентно 28,3 месячного выпуска. Промышленное производство в регионе за 9 месяцев упало на 2,9%.

В Гродненской области складские запасы составили 582,5 млн BYN, или 67,4% от месячного выпуска. Промышленное производство за 9 месяцев выросло на 0,1%.

В Минской области складские запасы составили 1,297 млрд BYN, или 98,1% месячного выпуска. Промышленное производство упало на 4,2%.

В Могилевской области складские запасы достигли 411,9 млн BYN, или 64,8% месячного выпуска. Промышленное производство в регионе выросло на 1%.

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