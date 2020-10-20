закрыть
20 октября 2020, вторник, 11:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Когда ждать развязки?

  • Игорь Семиволос
  • 20.10.2020, 10:35
  • 4,854
Когда ждать развязки?

Армяне были абсолютно уверены, что азербайджанская армия не способна вообще ни на что.

Вместо того, чтобы осознавать новые вызовы (ведение войн нового поколения — Сирия к примеру), Армения полагалась на эшелонированную оборону, выученную армию, и главное — на самоуверенное представление о том, что азербайджанская армия не умеет воевать, что было подкреплено их предыдущим военным опытом. Сейчас армяне пожинают плоды своей самоуверенности, и, в значительной мере, авантюризма.

Армению удовлетворяла ситуация, сложившаяся в Карабахе до начала активной фазы конфликта. Тогда как Азербайджан и ситуация не устраивала совсем, и она рано или поздно не могла не вылиться в новый конфликт. Причем такой, что с точки зрения Азербайджана должен был бы полностью переформатировать политическое поле — это, конечно, игра с нулевой суммой. Предыдущая игра с нулевой суммой — когда Армения была удовлетворена, а Азербайджан — полностью недоволен. На сегодняшний день ситуация приближается к тому, что доволен будет Азербайджан, а Армения — нет. Азербайджан выиграет, а Армения проигрывает.

Ключевая проблема на сегодня — остается ли вообще хоть какой-то шанс для решения не с нулевой суммой. И здесь мне кажется, что поезд уже ушел, и это будет сложно сделать.

Лучший вариант — это win-win (когда обе стороны выигрывают), но для этого необходимо иметь на столе переговоров такие предложения, которые бы удовлетворили всех. Но — это сложно, учитывая, что для армян — это экзистенциальный вызов (именно так они это определяют). Для Азербайджана — это дело чести и вопрос жизни для их политического класса, и они это тоже формулируют как экзистенциальный вызов. По состоянию на сейчас я не вижу, что возможна ситуация win-win.

О роли Турции. До ее появления как серьезного регионального игрока, была одна страна, которая могла заявить о готовности применить силу. Это — Россия. Наличия этой так называемой «мягкой силы» было достаточно, чтобы стороны вынужденно договаривались. На сегодня имеем ситуацию, когда появляется еще одна страна, которая имеет не менее «мягкую силу», и имеет такую возможность, и об этой возможности говорит откровенно — если в военные действия вмешается третья страна, то Турция заступится за Азербайджан. Это означает, что Турция явно не рассчитывает участвовать в войне. Но она дает четкий сигнал России о готовности вмешаться в войну. И Россия понимает, что она таки может вмешаться, и неизвестно кто выйдет из этого поединка победителем. Это — сдерживающий фактор от прямого вмешательства России в этот конфликт. Одна способность на другую способность.

Когда ждать развязки? Судя по ходу событий, то армянский фронт рухнул или почти рухнул. Не знаю, какое чудо может спасти армян. Но даже в этой ситуации все равно Азербайджан столкнется с очень серьезными вызовами, если решит идти до конца — освобождать эту территорию Нагорного Карабаха.

Освобождение будет сопровождаться бегством армянского населения. Это — нарушение гуманитарного права и очень много разных вещей, которые могут серьезно ударить по Азербайджану за военные преступления и т. п. (из-за такой интерпретации событий). Война есть война, и здесь есть военные преступления армянской стороны — утверждают, что бомбят в Гяндже конкретно военные объекты, но поскольку их ракеты абсолютно совдеповские и летят куда угодно, то просто уничтожают кварталы города. И пусть они потом прокурору рассказывают, что хотели уничтожить какой-то военный объект, а не гражданский дом.

Это означает, что Армения оказалась не готовой к войне такого масштаба. Они упустили этот момент, когда произошло полное переоснащение азербайджанской армии. Вдруг оказалось, что перед ними стоит мощный противник. Конечно, армяне рассказывают, что воюют с турками, таким образом пытаясь привлечь общественное мнение в свою пользу, особенно европейское, не очень довольное Эрдоганом. Хотя на самом деле они воюют с Азербайджаном, и это для них еще хуже — признавать, что они терпят поражение от азербайджанской армии, которую они считали, что это — люди с базара, как они их называли «базарбайджанцы». Такое вот унизительное отношение к ним. Парадоксы истории, такова судьба. Это трагедия, которая разворачивается перед нашими глазами.

Игорь Семиволос, «Новое время»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс
Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум