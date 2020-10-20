Андрюс Кубилюс: На развитие событий в Беларуси окажут влияние три фактора 10 20.10.2020, 11:02

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Андрюс Кубилюс

Фото: 15min.lt

Необходимы определенные шаги для победы белорусской революции.

Какого развития событий ждать в Беларуси, обсудил ряд экспертов в понедельник, 19 октября, во время организованного бельгийским аналитическим Центром европейских исследований Вилфрида Мартенса (Wilfried Martens Centre for European Studies) веб-мероприятия, сообщает «Голос Америки».

По мнению Андрюса Кубилюса (Andrius Kubilius), депутата Европарламента и бывшего премьер-министра Литвы, на развитие событий в Беларуси окажут влияние три основных фактора: сила протестного движения в дальнейшем, поддержка демократического развития страны со стороны ЕС и США, и позиции Москвы.

Хотя страны Запада продолжают поддерживать народ Беларуси, они имеют ограниченное влияние на самого Александра Лукашенко, отметил во время дискуссии литовский депутат Европарламента. Поэтому ключевым вопросом остается то, насколько долго Москва будет продолжать поддерживать Лукашенко. Cтраны Запада должны усилить диалог с Москвой с тем, чтобы убедить последнюю в невыгодности продолжения оказания поддержки Лукашенко, считает Андрюс Кубилюс.

«С геополитической точки зрения это ловушка для Путина, потому что он не может поддерживать народные революции. Но если он останется на стороне Лукашенко надолго, то может стать токсичным в глазах белорусов, как токсичен Лукашенко», – считает он.

«Я хотел бы видеть гораздо больше попыток ЕС – со стороны руководства ЕС – по оказанию дипломатического давления, политического давления на Кремль, на Путина, потому что его поддержка является причиной того, что Лукашенко все еще находится у власти», – добавляет Андрюс Кубилюс.

Помимо политической поддержки демократическому развитию в стране и введения санкций против ряда официальных лиц режима, Европейский Союз обсуждает возможность развития «Плана Маршалла» для Беларуси, который может понадобится в случае перехода власти в стране, отмечает депутат Европарламента. В центре данного плана – поддержка экономического развития.

Европейский Союз также рассматривает то, как международное сообщество может помочь белорусскому обществу расследовать случаи нарушения прав человека и привлечь к ответственности тех, кто совершал насилие против мирных протестующих. «Совершенно очевидно, что судебная система Беларуси не способна обеспечить правосудие. Вот почему международное сообщество должно вмешаться», – подчеркнул евродепутат.

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