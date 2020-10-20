Девушки из Бостона записали мощное видео в поддержку Беларуси
- 20.10.2020, 11:22
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Перфоманс прошел в парке-музее Де-Кордова.
Беларусские девушки Бостона организовали перфоманс в парке-музее Де-Кордова и сняли видео в поддержку женщин Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Девушки в белом стали настоящим символом протеста, антагонизмом зла и несправедливости, которую олицетворяет режим», — рассказывают организаторы акции. — «Этим видео мы хотели показать, что беларусы зарубежья связаны с Беларусью, даже если находятся за тысячи километров от дома, и что события этого лета запустили цепную реакцию, которую уже не остановить. Мы восхищаемся силой белорусских женщин и верим, что добро победит».
Авторы идеи и видео: Maks Yermachonak, Darya Belavusava, Irina Karelina, Tatiana Polyanichko.