Крах политического бальзамирования 2 Валерий Карбалевич, «Народная воля»

20.10.2020, 11:39

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Валерий Карбалевич

Белорусское общество получило сильную прививку от диктатуры.

На фоне драматических белорусских событий все более неожиданные новости приходят из Кыргызстана. Большое впечатление на белорусов произвел тот факт, что там протестующие одержали победу в течение одного дня. Но еще больший эффект вызвала добровольная отставка президента Сооронбая Жээнбекова. При этом он заявил в обращении к народу: «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан… Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе». В контексте белорусских реалий решение и особенно мотивировка главы Кыргызстана очень знаменательны. Оказывается, есть в мире такие политики.

Для государственного деятеля, особенно такого, который долго находится у власти, важно вовремя покинуть политическую сцену. Как и великому спортсмену надо своевременно уйти со спортивной арены, пока тебя не стали освистывать болельщики. Чувство исторического времени, понимание исчерпанности своей миссии в судьбе народа – особый талант.

Очень важен заключительный аккорд, конец политической карьеры. История знает немало примеров, когда известные государственные деятели, пользующиеся в свое время большой популярностью в стране, засиделись на своем посту, не смогли вовремя уйти и остались в памяти потомков со знаком минус. Ибо, как говорил Штирлиц в известном фильме, «запоминается последнее».

Но Лукашенко не ушел. Стремление к власти оказалось сильнее. Как говорила супруга византийского императора Теодора: «Пурпур власти есть лучший саван». И теперь на него обрушились все последствия системного кризиса созданной им модели, обвал рейтинга, потеря положительного имиджа.

Долгое сидение на одном месте превращает даже талантливого политика в памятник из другой эпохи, в символ стагнации и застоя. Политическое бальзамирование приводит к тому, что он теряет связь с реальностью, чувство меры. О чем свидетельствует цифра в 80% голосов, якобы полученных Лукашенко. (Хотя многочисленные факты свидетельствуют, что выборы он проиграл.) Это результат того, что на новые вызовы у него старые ответы. Лукашенко даже не заметил, что он и страна, ее народ живут в разных исторических эпохах.

26 лет единоличного правления при отсутствии полноценной обратной связи с обществом не прошли бесследно. В таких условиях притупляется, атрофируется политическое чутье, прежде неоднократно спасавшее Лукашенко в критической ситуации. Он больше не чувствует электрическое поле общества, которое не измеряется даже социологией. Самозабвенное упоение властью превращается в самоинтоксикацию. Эта закономерность распространяется на всех диктаторов, управляющих государством долгое время. Без исключений.

Так и получилось, что популист в 2020 году вдруг стал фигурой, мягко говоря, нелюбимой большинством белорусов. И ему ничего не остается, как надевать бронежилет, хватать автомат и прятаться в резиденции от протестующего народа.

Создается впечатление, что теперь ему не важно, в каком образе он войдет в белорусскую историю. Это следует из его действий. Возможно, он в сердцах считает так: «Если вы, белорусы, меня так не любите, то мне эту страну не жалко. Так не доставайся же ты никому!» Похоже, жажда власти и мести всем, посягнувшим на нее, затмила все. И он, как я вижу, готов удерживать эту власть исключительно на штыках, не считаясь с тем, какой урон наносит стране.

В любом случае Лукашенко превратился в главный фактор дестабилизации Беларуси. И вернуть стабильность в стране, я считаю, можно только в результате его ухода в отставку.

Но, возможно, нет худа без добра. 26-летнее правление Лукашенко показало всем, как не надо управлять страной, чего не надо делать. Белорусское общество получило сильную прививку от диктатуры, от идеи патерналистского государства, от единоличного правления, от ничем не ограниченной власти одного человека, от долгого нахождения на вершине властной пирамиды бессменного правителя, от выборов без выбора. Чем бы ни закончилось теперешнее противостояние, будущее развитие Беларуси возможно только по пути делукашенизации.

Валерий Карбалевич, «Народная воля»

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