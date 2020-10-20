Зеленский заявил о необходимости наказать тех, кто «отдал Крым без боя» 20.10.2020, 11:43

Президент Украины заявил, что «обществу нужны ответы».

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на привлечении к ответственности тех, кто, по его словам, позволил российским войскам захватить Крым, пишет «Новое время».

Об этом он сказал во вторник, 20 октября, во время ежегодного выступления перед Верховной Радой.

«Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность. Хочу, чтобы всем стало понятно. Вопрос не в мести. А в справедливости. Обществу нужные ответы. И это касается не только этого вопроса. Их у людей накопилось тысячи», — заявил Зеленский.

В то же время, кто именно, по его мнению, должен нести ответственность за оккупацию РФ Крыму, президент не уточнил.

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