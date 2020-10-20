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«Знала, что нельзя продавать авто без переоформления, но поверила людям»

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  • 20.10.2020, 11:48
«Знала, что нельзя продавать авто без переоформления, но поверила людям»
Иллюстрационное фото

Теперь белоруска получает «письма счастья».

Гродненка Виктория отлично знает, что автомобиль нельзя продавать без переоформления. Но если изучить, как развивались события в ее случае, можно сказать, она стала заложницей ситуации, пишет onliner.by. Теперь получает «письма счастья» из Кировского района (Могилевская область). Сейчас Виктория самостоятельно ищет Renault Scenic 1998 г. в. Говорит, действовать самой посоветовали в милиции.

История началась с того, что 29 июля этого года девушка разместила объявление о продаже Renault. «Уже 30-го числа связался мужчина, который представился Александром, — рассказала Виктория в интервью AutoGrodno. — Он сказал, что сам родом из Ивья, его полностью устраивает цена и он хочет приехать за машиной на следующий день. Однако в оговоренное время на встречу приехали отец и брат покупателя. Отец мужчины объяснил, что у Александра не получилось приехать из-за завала на работе. Далее участники сделки поехали в ГАИ, где Renault был снят с учета и поставлен на транзитные номера 4KI T 2829».

Виктория утверждает, что не хотела продавать авто без переоформления, но у покупателей был другой план: «Они сказали, хотят оформить машину на жену звонившего парня. Для этого им надо вернуться в Ивье, а через две недели они поедут в Лиду и оформят авто. Я настояла на том, чтобы мужчины написали расписку, в которой указали, что обязуются в течение двух недель поставить машину на учет. Но тут оказалось, что у покупателей не было с собой паспортов. Тогда в «расписку» внесли данные из водительского удостоверения отца».

Прошел месяц, девушка отправила сообщение в мессенджере Александру с требованием оформить машину. «Он прочитал письмо, но не ответил, — говорит Виктория. — На следующий день мужчина все-таки поднял трубку и заверил: „Машина почти переоформлена, на ней ездим только по деревне. Не переживайте!»

1 октября на почту Виктории пришел первый штраф с камеры автоматической фиксации скорости. В нем было указано превышение скорости на 16 км/ч. Нарушение было зафиксировано в Кировском районе, на трассе Могилев — Бобруйск. Девушка сразу же скинула фото Александру. Тот написал: «Сегодня-завтра положу деньги на телефон». Викторию такой ответ не убедил, и она обратилась в милицию: «В ГАИ мне посоветовали обращаться с этим вопросом в РОВД, а в РОВД уже сказали, что будут искать нарушителя, сделав запрос в Могилевскую ГАИ. И в течение двух недель придет извещение с ответом. Тот же сотрудник сообщил, что расписка, как на фото выше, не имеет юридической силы, и посоветовал найти свою машину самостоятельно. Ответа из РОВД пока нет».

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