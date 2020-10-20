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В трех высших учебных заведениях сменили ректоров

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  • 20.10.2020, 12:35
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В трех высших учебных заведениях сменили ректоров

Смена руководства происходит на фоне протестов в столичных вузах.

В двух столичных и одном брестском высшем учебном заведении сегодня поменялось руководство. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

В МГЛУ ректором назначена Наталья Лаптева (до этого возглавляла факультет немецкого языка), в БГУКИ — Наталья Карчевская (была первым замминистра культуры), БрГТУ — Александр Баханович (экс-проректор по учебной работе БНТУ)

Отметим, что смена руководства происходит на фоне протестов в столичных вузах. Студенты выходят на акции каждый день.

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