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Зеленский: Есть все предпосылки для введения промышленного безвиза между Украиной и ЕС

  • 20.10.2020, 13:08
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Зеленский: Есть все предпосылки для введения промышленного безвиза между Украиной и ЕС

Президент Украины заявил о «четком месседже».

Безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает. Об этом 20 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего послания Верховной Раде, передает gordonua.com.

"Все эксперты отмечают, что нынешний саммит Украина – ЕС и совместное заявление едва ли не впервые так ярко и предметно подчеркивают партнерство Украины и Европы.

Отмечают наши успехи, в частности, ощутимый прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации, все предпосылки для "промышленного безвиза", соглашения о совместном авиационном пространстве с ЕС, углубления интеграции украинских рынков с европейскими. А еще четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает", – заявил глава государства.

О риске потери Украиной сотрудничества с Международным валютным фондом и безвиза с ЕС заявляли евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер 17 сентября в связи с утверждением Верховной Радой кандидатур в комиссию по проведению конкурса на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Офис президента Украины ответил, что принял к сведению критику, и призвал "воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал слова фон Крамон об угрозе безвизу слухами и сказал, что будет реагировать лишь на официальные письма по этому поводу. После этого евродепутаты написали открытое письмо Арахамии, в котором заявили, что для некоторых украинских бизнесменов и политиков могут ограничить безвиз.

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