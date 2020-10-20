Студенты МГЛУ и БрГТУ вышли на акции протеста
- 20.10.2020, 13:28
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Учащиеся возмущены сменой руководства.
Телеграм-канал NEXTA сообщает, что в Минском Государственном Лингвистическом Университете студенты собрались в фойе, чтобы выразить свой протест против смены руководства учебного заведения.
Параллельно с этим, NEXTA также сообщает, что учащиеся Брестского Государственного Технического Университета также вышли на акцию протеста, собравшись на площадке перед ВУЗом.
Ранее сообщалось, что в некоторых белорусских учебных заведениях изменилось руководство.