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Студенты МГЛУ и БрГТУ вышли на акции протеста

  • 20.10.2020, 13:28
  • 1,787
Студенты МГЛУ и БрГТУ вышли на акции протеста

Учащиеся возмущены сменой руководства.

Телеграм-канал NEXTA сообщает, что в Минском Государственном Лингвистическом Университете студенты собрались в фойе, чтобы выразить свой протест против смены руководства учебного заведения.

Параллельно с этим, NEXTA также сообщает, что учащиеся Брестского Государственного Технического Университета также вышли на акцию протеста, собравшись на площадке перед ВУЗом.

Ранее сообщалось, что в некоторых белорусских учебных заведениях изменилось руководство.

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