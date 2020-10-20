Светлана Тихановская встретилась с главой администрации президента Польши Кшиштофом Щерским
- 20.10.2020, 13:45
На встрече обсуждался ряд вопросов в связи с ситуацией в Беларуси.
Светлана Тихановская встретилась с главой администрации президента Польши Кшиштофом Щерским, сообщает пресс-служба Светланы Тихановской.
На встрече они обсудили Народный ультиматум и план Светланы Тихановской по выходу из кризиса в Беларуси. Также разговор шел об упрощении визовых и миграционных процедур для белорусов, которые пересекают границу с Польшей, и поддержке репрессированных белорусских спортсменов.
Светлана Тихановская поблагодарила главу администрации за то, что Польша активно поддерживает независимые беларусские медиа и программу Калиновского. Кроме этого, она выразила благодарность за солидарность и поддержку членов Координационного совета, которые вынужденно выехали в Польшу. При этом Светлана Тихановская подчеркнула, что беларусские события не носят геополитический характер – это внутренняя мирная борьба народа за демократию в собственной стране.
Кшиштоф Щерский и Светлана Тихановская также обсудили совместное празднование годовщины перезахоронения Калиновского в Вильнюсе с участием белорусов, президентов Польши и Литвы.