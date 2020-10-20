Светлана Тихановская встретилась с главой администрации президента Польши Кшиштофом Щерским 20.10.2020, 13:45

На встрече обсуждался ряд вопросов в связи с ситуацией в Беларуси.

Светлана Тихановская встретилась с главой администрации президента Польши Кшиштофом Щерским, сообщает пресс-служба Светланы Тихановской.

На встрече они обсудили Народный ультиматум и план Светланы Тихановской по выходу из кризиса в Беларуси. Также разговор шел об упрощении визовых и миграционных процедур для белорусов, которые пересекают границу с Польшей, и поддержке репрессированных белорусских спортсменов.

Светлана Тихановская поблагодарила главу администрации за то, что Польша активно поддерживает независимые беларусские медиа и программу Калиновского. Кроме этого, она выразила благодарность за солидарность и поддержку членов Координационного совета, которые вынужденно выехали в Польшу. При этом Светлана Тихановская подчеркнула, что беларусские события не носят геополитический характер – это внутренняя мирная борьба народа за демократию в собственной стране.

Кшиштоф Щерский и Светлана Тихановская также обсудили совместное празднование годовщины перезахоронения Калиновского в Вильнюсе с участием белорусов, президентов Польши и Литвы.

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