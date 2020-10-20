Николай Козлов - сотрудникам МВД: Надолго спрятаться под балаклавами не получится 19 20.10.2020, 14:19

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Николай Козлов

Фото: «Радыё Свабода»

Перемены в Беларуси неизбежны.

Об этом и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов заявил в интервью «Свободные новости плюс».

— В эти дни много говорят о событиях в Кыргызстане. Можно их спроецировать на Беларусь?

— Конечно, нам хочется всего и побыстрее. Как в этой далекой среднеазиатской республике…

Перемены в Беларуси неизбежны, они будут, но надо учитывать одно существенное обстоятельство. Вертикаль, хотя и находится в меньшинстве (это я могу сказать абсолютно точно), сплотилась и настроена очень агрессивно. Силовые структуры — тоже. Чему свидетельством устроенный ими на улицах беспредел. Знаю и верю разговорам, что им сейчас платят значительно больше обычного. Для того чтобы существенно увеличить реальную зарплату, не обязательно увеличивать оклад. Существует масса других способов — премии, надбавки, переработка.

Что касается Кыргызстана, то у нас совсем разные ситуации. Там было три революции, и уже поменялся с пяток президентов.

В Кыргызстане совершенно другая история — противостояние юга и севера, разных кланов. Силовикам там почти индифферентно, кто руководит страной. У нас же внушают, что их благополучие полностью зависит от одного человека.

Значительная часть силовиков очень далеко зашли в своем беспределе и зверствах. В нежелании возбуждать уголовные дела, хотя возбуждать их обязаны без всяких оговорок, так сказать, по факту, а не отношении конкретного нарушителя закона.

Не надо создавать никаких комиссий. Просто — возбудите, найдите, накажите.

— На что-то же они тогда рассчитывают?

— Честно говоря, не понимаю.

На что, к примеру, может рассчитывать следователь, который ведет «дело Тихановского», когда все видели грубую провокацию?

А бывший генеральный прокурор Конюк? Он тоже все видел и хорошо знает, кого должна защищать прокуратура…

Насильственное удержание власти — это грубое нарушение закона, за него придется ответить. Силовики прекрасно понимают, что Лукашенко не выиграл эти выборы. Они не могут этого не понимать.

— Те, кто причет лица под балаклавами, тоже это понимают?

— В подавляющем большинстве.

— Но ведь, когда все закончится, будут разборки?

— Естественно.

Я 17 лет проработал опером в уголовном розыске. Ни разу со стороны бандита, которого я поймал и доказал его вину, ко мне не было претензий. Он отправлялся на зону, а я — ловить преступников. Каждый по справедливости получал свое.

Здесь же ситуация другая. И они это знают.

Когда берут невиновного человека и начинают мордовать в следственном изоляторе или отправляют на Окрестина, где еще и издеваются, это остается у него шрамом на всю жизнь. Человек хочет справедливости, чтобы наказали того правоохранителя, который сам стал бандитом.

Балаклава может спасти только от того, чтобы соседи, знакомые, одноклассники не подвергли обструкции прямо сейчас, когда омоновец дубасит девушку, подростка, пенсионера или просто прохожего. Балаклава для того, чтобы не начали тыкать пальцами и не позорили детей и жен сразу же. Надолго под ней спрятаться невозможно. Обо всех все известно.

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