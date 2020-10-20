За две недели до выборов Байден опережает Трампа на 11% по всей стране 11 20.10.2020, 14:32

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Джо Байден

В ключевых штатах бывший вице-президент также впереди президента.

До выборов президента США осталось две недели и уже почти 30 млн американцев проголосовали досрочно. Свежая социология показывает, что кандидат Демократической партии Джо Байден по всей стране на 11 процентов опережает своего конкурента Дональда Трампа, которого выдвинула Республиканская партия, пишет «Зеркало недели. Украина».

Новый опрос Yahoo News и YouGov показал, что за Байдена готовы проголосовать 51% американцев, за Трампа – 40%.

Социологи говорят, что основная причина, по которой Трамп, похоже, еще больше отстал от Байдена в последние дни, заключается в том, что число случаев заболевания коронавирусом достигло своего пика.

В ключевых штатах бывший вице-президент также опережает президента.

Опрос Reuters и Ipsos в Пенсильвании показал преимущество Байдена над Трампом в четыре процента – 49% против 45%. В Висконсине Трамп отстает на восемь процентов – 43 против 51.

Опрос Mitchell Communications в Мичигане показал 10-процентное преимущество Байдена на Трампом – 51% против 41%.

Трамп, который пытается задержаться в Белом доме еще на одну каденцию, продолжает в опросах от Байдена. Аналитики журнала The Economist считают, что шансы Байдена на победу гораздо выше, чем у действующего главы государства.

Общенациональный опрос The Gurdian в США показал, что Байден на 17% опережает Трампа. Затем опрос WSJ показал преимущество Байдена в 11 процентов.

Стоит отметить, что у Байдена лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.

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