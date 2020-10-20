«Я поддерживаю народ в его мирных акциях» 5 20.10.2020, 14:35

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Фото: ТАСС

Сильное выступление 63-летней брестчанки Елены Гнаук.

Отважная 63-летняя брестчанка Елена Гнаук участвовала во многих акциях протеста, и за одну из них, которая проходила 4 октября, была задержана и осуждена на 15 суток. Свой срок белоруска отбывала в Ленинском РОВД. 19 октября у нее истекал срок заключения. Друзья и близкие Елены Петровны надеялись, что в этот день она вернется домой. Однако вместо освобождения пенсионерку повезли в суд Ленинского района, сообщает издание "Салiдарнасць"

Оказалось, что Елена была задержана сотрудниками милиции несмотря на то, что суд не вынес ей никакого наказания. Протокол на пенсионерку составили за участие в акции протеста 30 августа. По версии силовиков, она «публично выражала личные и общественно-политические интересы, протестовала против действующей власти, осуществляла пикетирование».

Поддержать брестчанку к Дому правосудия также пришла колонна участников брестского марша пенсионеров.

В ожидании суда Елена Гнаук рассказала собравшимся об условиях содержания в брестском ИВС. Неделю назад она описала все «прелести» тюремной жизни в письме, которое смогла передать на волю. После этого послания, признается брестчанка, ее переселили в «одиночку», где она в знак протеста объявила голодовку, которую держала пять дней.

— Это подвальное помещение, окно где-то 90 на 30 см, зарешеченное. Единственная отрада — «зоотеррариум»: мышки, которые бегают за оргстеклом окна. В оргстекле пробиты дырочки, чтобы сквозь них поступал воздух, — рассказывала Елена Петровна в ожидании судебного решения.

Виновной себя брестчанка не признала. В суде она сообщила, что 30 августа, когда в городе проходил несанкционированный марш, гуляла, а затем пошла на железнодорожный вокзал, чтобы сесть на электричку. По дороге наткнулась на огороженную площадь Ленина, за турникетами стояли силовики в защитной амуниции. Напротив них, по другую сторону ограждения, — протестующие. Женщина стала между ними на колени и прочитала молитву, чтобы не допустить насилия. После этого пошла на вокзал.

Судя по всему, именно этот эпизод попал на камеру сотрудников милиции и стал основанием для административного протокола.

— Я, как старый диссидент, как неравнодушный человек, как христианка, не могла себе позволить в это трудное для народа время быть у себя в огороде. Я сделала все возможное, чтобы не допустить нового кровопролития. Поэтому моя позиция однозначна: я с народом, я за народ. Я поддерживаю народ в его мирных акциях. Если вы считаете, что я виновна — что ж, судите по закону, — сказала Елена Гнаук, отвечая на вопрос судьи.

Суд выслушал женщину и ее адвоката, который настаивал на том, что вина его подзащитной не доказана. Решением суда была отправка дела на доработку. Поскольку к тому моменту срок заключения по предыдущему протоколу у брестчанки истек, она собиралась поехать домой. Однако в зале суда сотрудники милиции попросили ее проследовать к служебному автомобилю, чтобы съездить в ИВС за личными вещами.

Женщина вышла за силовиками на парковку, где ее задержали «по подозрению в совершении правонарушения». Из суда Елену Петровну вновь увезли в Ленинский РОВД.

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