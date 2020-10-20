закрыть
20 октября 2020, вторник, 17:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Не ожидал, что это настолько трогательно и сильно»

8
  • 20.10.2020, 14:58
  • 7,742
«Не ожидал, что это настолько трогательно и сильно»
Фото: tut.by

Все прохожие — тотально все — стояли и аплодировали этим марширующим старикам.

Видел марш минских пенсионеров. Традиционная понедельничная акция – но полноценно, от начала до конца, я был на ней впервые. И я не ожидал, что это настолько трогательно и сильно, пишет российский демократический активист и журналист Роман Попков в "Фейсбуке".

Простые бабушки и дедушки, несколько тысяч человек, шли с цветочками и флажками, скандируя, кроме традиционного антилукашенковского набора лозунгов также и такое: "Наши дети – лучше всех!", "Свободу нашим детям!", "Вы сидите за нас, мы выходим за вас!"

А дети (точнее даже внуки) проходя мимо по проспекту, останавливались и благодарили стариков за поддержку. Парень с девушкой на парапете возле универсама нарисовали фломиком от руки на бумажке "Спасибо, бабушки!" и стояли с этим самодельным плакатом. В одном из домов дети махали красно-белым флагом в окно, старики видели их и радовались. Да все прохожие – тотально все – стояли и аплодировали этим марширующим старикам.

А ведь когда-то в Беларуси топовым был предвыборный видеоролик "Спрячь бабушкин паспорт!"

Власти в этот понедельник решили поступить "креативно". Тотально обо****шись неделю назад (когда менты на пенсионерском митинге стреляли светошумовыми и поливали стариков газом), теперь решили хитрить. В Минск свезли из регионов на провластную акцию "своих пенсионеров" – ветеранов силовых структур и отставных чиновников. Автобусы базировались во дворах под охраной тихарей и милиции (на фото видно). Мол, "уж по пенсионерской части мы их точно обставим".

Вот эти несколько тысяч милицейских, миноброновских и гебешных отставников - это и есть подлинный электоральный костяк режима Лукашенко. Мы их увидели впервые в таком концентрированном виде. До этого на летних митингах под красно-зелеными флагами были все же или подневольные бюджетники, стоявшие с кислыми минами, или немногочисленные городские сумасшедшие. Но сегодня да, сегодня был представлена подлинно пролукашенковская социальная страта – розовощекие, грузные, но дико скандальные мужики за 60. Многие в старой форме силовых структур.

Вели они себя на улице по-разному. Одни были словесно жестоки, хамили. Другие похохатывая, кричали случайно проходившим молодым девушкам: "Деука! Пошли заЕбатьков!". Но в любом случае это, безусловно, ядерный электорат Лукашенко. Это основа, сердцевина его поддержки – тех самых 20-25 процентов реального рейтинга.

И все же ненависти они не вызывают. Такие люди, таков их менталитет, такова их довольно горькая историческая судьба - быть гирей на ногах у этой страны.

А вот приехавшие на акцию протестующих пенсионеров сотрудники государственного белорусского телевидения (БТ) – вот это чудовищно. Мы в России такого хамства, такого морального уродства не видели никогда, никакие наши помойные НТВ и RT рядом не стоят с этими персонажами. Злобные, издевающиеся над стариками, провоцирующие. Это надо было видеть. Вот это действительно позор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс
Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум