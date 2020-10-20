«Не ожидал, что это настолько трогательно и сильно» 8 20.10.2020, 14:58

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Фото: tut.by

Все прохожие — тотально все — стояли и аплодировали этим марширующим старикам.

Видел марш минских пенсионеров. Традиционная понедельничная акция – но полноценно, от начала до конца, я был на ней впервые. И я не ожидал, что это настолько трогательно и сильно, пишет российский демократический активист и журналист Роман Попков в "Фейсбуке".

Простые бабушки и дедушки, несколько тысяч человек, шли с цветочками и флажками, скандируя, кроме традиционного антилукашенковского набора лозунгов также и такое: "Наши дети – лучше всех!", "Свободу нашим детям!", "Вы сидите за нас, мы выходим за вас!"

А дети (точнее даже внуки) проходя мимо по проспекту, останавливались и благодарили стариков за поддержку. Парень с девушкой на парапете возле универсама нарисовали фломиком от руки на бумажке "Спасибо, бабушки!" и стояли с этим самодельным плакатом. В одном из домов дети махали красно-белым флагом в окно, старики видели их и радовались. Да все прохожие – тотально все – стояли и аплодировали этим марширующим старикам.

А ведь когда-то в Беларуси топовым был предвыборный видеоролик "Спрячь бабушкин паспорт!"

Власти в этот понедельник решили поступить "креативно". Тотально обо****шись неделю назад (когда менты на пенсионерском митинге стреляли светошумовыми и поливали стариков газом), теперь решили хитрить. В Минск свезли из регионов на провластную акцию "своих пенсионеров" – ветеранов силовых структур и отставных чиновников. Автобусы базировались во дворах под охраной тихарей и милиции (на фото видно). Мол, "уж по пенсионерской части мы их точно обставим".

Вот эти несколько тысяч милицейских, миноброновских и гебешных отставников - это и есть подлинный электоральный костяк режима Лукашенко. Мы их увидели впервые в таком концентрированном виде. До этого на летних митингах под красно-зелеными флагами были все же или подневольные бюджетники, стоявшие с кислыми минами, или немногочисленные городские сумасшедшие. Но сегодня да, сегодня был представлена подлинно пролукашенковская социальная страта – розовощекие, грузные, но дико скандальные мужики за 60. Многие в старой форме силовых структур.

Вели они себя на улице по-разному. Одни были словесно жестоки, хамили. Другие похохатывая, кричали случайно проходившим молодым девушкам: "Деука! Пошли заЕбатьков!". Но в любом случае это, безусловно, ядерный электорат Лукашенко. Это основа, сердцевина его поддержки – тех самых 20-25 процентов реального рейтинга.

И все же ненависти они не вызывают. Такие люди, таков их менталитет, такова их довольно горькая историческая судьба - быть гирей на ногах у этой страны.

А вот приехавшие на акцию протестующих пенсионеров сотрудники государственного белорусского телевидения (БТ) – вот это чудовищно. Мы в России такого хамства, такого морального уродства не видели никогда, никакие наши помойные НТВ и RT рядом не стоят с этими персонажами. Злобные, издевающиеся над стариками, провоцирующие. Это надо было видеть. Вот это действительно позор.

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