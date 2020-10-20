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В еще одной стране количество заразившихся коронавирусом перевалило за 1 миллион

  • 20.10.2020, 15:12
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В еще одной стране количество заразившихся коронавирусом перевалило за 1 миллион

К списку добавилась Аргентина.

Как сообщает Сharter97.org со ссылкой Johns Hopkins University, на сегодняшний день число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире достигло 40,3 миллионов, увеличившись на 393,1 тысяч человек за 24 часа. Количество новых случаев увеличилось относительно прироста днем ранее, свидетельствуют данные

На текущий момент в мире существует 5 стран с количеством зараженных более 1 миллиона человек. К списку добавилась Аргентина.

США — 8,2 млн

Индия — 7,5 млн

Бразилия — 5,2 млн

Россия — 1,4 млн

Аргентина — 1 млн

По данным ВОЗ на 19 октября, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире выросло за последние сутки на 338 тыс. до 39,9 млн. Прирост количества новых случаев замедлился относительно предыдущего дня (+389,9 тыс.).

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