США расширят санкции против «Северного потока — 2» 4 20.10.2020, 15:47

2,434

Ограничительные меры могут затронуть ряд новых компаний.

Американские санкции теперь затронут компании, которые предоставляют услуги или финансирование для установки оборудования на судах, участвующих в проекте. Это может остановить работы по укладке труб газопровода, пишет издание "Радио Свобода"

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в 2019 году. Однако работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял пакет санкций против участников работ.

США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и позволит усилить политическое давление на Украину, через которую газ транспортируется в Европу сейчас. Такую же позицию разделяют Киев и несколько стран ЕС. Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идёт исключительно о бизнес-проекте.

По оценке Bloomberg, участникам проекта осталось уложить чуть более 100 километров труб. 25 сентября проект поддержал министр экономики Германии Петер Альтмайер. 17 октября министр иностранных дел страны Хайко Маас заявил в интервью RND, что считает, что проект будет доведён до конца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».