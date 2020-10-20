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Леонид Заико: Чиновники и директора видят, что власть Лукашенко зашаталась

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  • 20.10.2020, 15:56
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Леонид Заико: Чиновники и директора видят, что власть Лукашенко зашаталась

Рост дебиторской задолженности в стране может указывать на рост коррупции.

По данным экспертов, внешняя дебиторская задолженность белорусских предприятий с начала года увеличилась почти на 33% и составляет 12,5 млрд рублей.

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, рассуждая на Примусе, напомнил, что подобная ситуация наблюдалась в начале 90-х годов прошлого века, когда товары массово поставлялись в Россию на условиях отсроченных платежей, пишет «Салiдарнасць».

В период «звездного часа» белорусского экспорта его объем, например, в 1994 году, в момент заката правления Вячеслава Кебича, составлял 75% от ВВП.

В настоящее время, не исключает Заико, как и тогда, рост дебиторской задолженности может указывать на рост коррупции.

— Из этой суммы одна треть, очевидно, будет «серая» экономика и коррупция. Я думаю, что все уже научились, особенно директора, играть в эти игры. Товар продал, потом говоришь: там задолженность, потому что они не хотят платить.

А два директора, тот, который покупает трактор, и тот, который продает, договорились, что эти деньги они отправят в банк под проценты, хотя бы на месяц, и так зарабатывают, — объяснил экономист.

Он уверен, что подобные «коррупционные схемы» в стрессовые для экономики страны периоды получают особое развитие.

— Когда директор управляет мощным финансовым потоком в миллионы долларов, естественно, у него возникает вопрос, а почему бы мне пару миллионов не заработать!

Тем более сейчас, когда чиновники, директора видят, что власть Лукашенко зашаталась, как во времена Кебича, они решили: «Подумаем сначала о себе, а потом о Родине». В такой стрессовый период времени это вполне естественно.

Теоретически могу дать прогноз: что именно в этот период возрастает коррупция, когда появляются курсовые ножницы, инфляция и разного рода возможности, — полагает Леонид Заико.

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