Предприятия в регионах: Мы собираемся бороться до конца, дороги назад в любом случае нет 2 20.10.2020, 16:20

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фотo: tut.by

Kакая сейчас обстановка на крупных предприятиях Беларуси и что там происходит.

Протесты в Беларуси длятся уже больше 70 дней. Сразу после 9 августа к ним активно подключались крупные предприятия страны: они выдвигали требования об отставке Лукашенко, проведении новых честных выборов, прекращении насилия в отношении мирных протестующих и прочие. Некоторым удалось даже устроить забастовку. Tut.by поговорил с заводчанами и узнал, какая сейчас обстановка на крупных предприятиях и что там происходит.

МАЗ и МЗКТ: «Сейчас на людей стараются давить не только увольнениями и непродлением контрактов»

Сразу после выборов работники Минского автомобильного завода очень активно включились в протестное движение. Они собирались на акции протеста и на территории предприятия — выходило больше тысячи человек, и за территорией у проходной. Руководство грозило за это прогулами. Некоторые стали писать заявления на отпуск за свой счет, чтобы была возможность ходить на митинги.

Заводчане создали стачком и хотели устроить забастовку. Они выдвинули требования, главным из которых была отставка Лукашенко и проведение новых честных выборов. Администрация завода начала переговоры с работниками, генеральный директор пообещал ответить на все вопросы на открытом собрании. К началу собрания пришло несколько тысяч человек, а гендиректор вовремя не явился.

Больше попыток переговоров, как рассказывают работники, со стороны руководства не было, только угрозы и увольнения. Десяток рабочих уволили сразу, некоторых других лишили премий и объявили выговоры. Основная масса работников притихла. Осталась группа активистов, которая продолжила идти к поставленным целям и создала первичную организацию независимого профсоюза.

Работники говорят, что начальство продолжает их запугивать всевозможными способами, но они сдаваться не собираются.

— Сейчас на людей стараются давить не только увольнениями и непродлением контрактов. Рабочим снимают премии, а это процентов 40 зарплаты, обещают проблемы, без уточнения, но рабочие ведь знают про воспитательные беседы с силовиками, — рассказывает Сергей Гульцов, пресс-секретарь первичной организации независимого профсоюза РЭП на МАЗе. — Сотрудники МВД через заводское начальство постоянно вызывают побеседовать работников, которые считаются неблагонадежными. Думаю, скоро придется выделять им отдельные кабинеты в заводоуправлении. Беседы проводят и начальники цехов, например. Говорят разное — от сочувственного «жизнь же себе испортишь» до агрессивного «ты понимаешь, что с тобой будет, ты вообще ситуацию видишь?». Поэтому открытой забастовки все эти недели не было.

Зато была и продолжается итальянская забастовка, отмечает Сергей Гульцов. Администрация, по его словам, пытается с ней бороться, чтобы выполнить план, выводит людей по субботам, обещает доплаты и угрожает лишением премии в случае, если люди не выйдут.

— Кроме того, на работников завода давят те, кто не работает на заводах. Добавляются в заводские чаты, пишут: «Я сам не рабочий, но как вы можете не бастовать? Мне стыдно за вас! Вы трусы!». Это довольно массовое явление. Люди не понимают, что к заводам повышенное внимание, не такое, как к другим организациям. Лукашенко приезжал именно на заводы, говорил именно о заводах. Тяжело, когда на тебя давят со всех сторон. Но рабочие все равно не опускают руки, — подчеркивает пресс-секретарь независимого профсоюза.

фотo: tut.by

Сергей Гульцов говорит, что на заводе протестные настроения довольно сильны. И борьба с ними тоже.

— Некоторые мастера и начальники цехов пытаются идеологически обработать рабочих, ведут разговоры о том, что протестующие продажны. Если ходишь с бело-красно-белым флагом — ты глупый, тебя обманули, — рассказывает он. — Доходит до смешного. Когда начались шествия рабочих колонн, многие использовали флаг МАЗа — красный логотип на белом фоне. Это официальные цвета предприятия. Тогда администрация издала приказ для работников — им запретили использовать символику завода на массовых мероприятиях без письменного разрешения.

Работники завода отмечают, что профсоюз, в котором они состояли, «совсем не защищает интересы заводчан». Это многих подстегнуло выйти из государственного, а некоторых и вступить в независимый профсоюз РЭП.

— Из государственного профсоюза люди выходят довольно массово. Этому пытаются активно мешать: начальство прячет заявления в стол, в бухгалтерии говорят, что для отказа от членских взносов рабочий должен подписать заявление у профкома. Это, конечно, абсолютно незаконно. Люди вступают и в независимый профсоюз. Кто-то с удовольствием, кто-то беспокоится о последствиях, — продолжает собеседник. — О последствиях из-за вступления в независимый профсоюз я не слышал. Пока в РЭП вступают люди активные — кто-то ходил на марши, кто-то бастовал, так что среди членов независимого профсоюза есть те, кто подвергается давлению по этим причинам.

Рабочим помогают сплотиться не только независимый профсоюз, но и некоторые другие инициативы.

— К примеру, есть бот «Завод» от инициативы «Честные люди». Там можно ответить на вопросы по своему предприятию, получить информацию о помощи бастующим и так далее. Точной статистики у меня нет, но речь идет о тысячах рабочих, которые отдали ему свои данные, и МАЗ — в тройке предприятий, работники которых воспользовались ботом. Есть «Профсоюз онлайн». Эта платформа работает как информационный центр, помогает людям найти свой независимый профсоюз и вступить в него, — перечисляет Сергей Гульцов. — Заметно, как рабочие начинают оживать и радоваться. Очень важно знать, что ты не один.

Работники Минского завода колесных тягачей также говорят, что их активно запугивают, чтобы подавить протестные настроения. МЗКТ — одно из первых предприятий, которое объявило о том, что работники хотят устроить забастовку, выходило на протесты и акции. Несколько раз силовики разгоняли заводчан с других предприятий и просто неравнодушных, которые приходили поддержать работников МЗКТ к проходной завода.

Масштабное сопротивление на предприятии удалось подавить, как и на МАЗе. Однако время от времени некоторые работники продолжают напоминать, что они против происходящего в стране. К примеру, недавно они записали видеообращение к властям и силовикам, где высказались против насилия.

— На заводе сейчас есть люди с протестными настроениями. Есть группа активистов, которые стараются объединить таких. Но оказалось это не так просто. Много кто возмущается, но активности не проявляет. Некоторые, кто раньше рвался в бой, сегодня также притихли, как будто уже остыли. Но есть и такие, кто продолжает отстаивать свои требования, — рассказывает один из работников завода. — Руководство проводит беседы с активными сотрудниками, кого-то лишают премий, кому-то не продлевают контракты, кого-то подвергают тотальному контролю. Также на завод приезжают представители правоохранительных органов, проводят индивидуальные беседы, знакомят под подпись с законами об экстремизме. Кстати, многие отказываются подписывать. Все это злит людей и в большинстве случаев придает еще больше сил и желания продолжать борьбу.

фотo: tut.by

На МЗКТ сотрудники начали выходить из государственного профсоюза. Но пока они не спешат вступать в независимый.

— Люди не верят в профсоюз, они забыли уже, что он нужен не только для организации бесплатных поездок, получения какой-то материальной помощи и подарков на Новый год, а прежде всего для защиты прав трудящихся, — говорят работники предприятия. — Возможно, они не уверены, что независимый профсоюз может защитить их права. Многие сотрудники осуждают позицию провластного профсоюза за его бездействие в отношении защиты наших граждан, многие высказываются о том, что это бесполезная организация для трудящихся, однако не все из этих сотрудников спешат выходить из профкома.

Точных цифр на заводе пока нет, но в независимый профсоюз на сегодня вступило около двух десятков человек.

МТЗ, ММЗ и МЭТЗ: «Независимый профсоюз официально руководство завода не признало»

Недавно некоторые работники Минского тракторного завода записали видео, на котором призывают работников других предприятий вступать в независимые профсоюзы.

— С нами после этого провели профилактическую беседу, объяснили, что такие вещи делать нельзя. Что нельзя снимать на заводе, — говорят работники. — Да и на особо активных не только беседами руководство воздействовать пытается. Некоторым работникам начали оплачивать работу по более низкой ставке или перевели на более низкооплачиваемую работу. То есть официально никаких взысканий нет, заработной платы, премий их не лишают, но заработать нормально не дают. У некоторых заработки упали на 30−40%. Но на бумаге они получают стопроцентную оплату за ту работу, которую выполнили. Некоторые подумывают из-за этого уволиться. Но коллеги их отговаривают, потому что активные люди нужны на заводе.

По словам заводчан, продолжаются и увольнения. На днях уволили еще одного работника.

фотo: tut.by

На МТЗ, как и на других предприятиях, работники начали выходить из государственных профсоюзов и вступать в независимые. «Не сказать, что люди толпами вступают, но дело продвигается», — отмечают заводчане. Как рассказал один из членов независимого профсоюза на Тракторном заводе, в РЭП вступило уже больше 100 человек.

— Ситуация с Сергеем Дылевским очень подстегнула людей к выходу из государственного профсоюза, — рассказывают работники МТЗ. — Независимый профсоюз официально руководство завода не признало. Начальству недели три назад было направлено письмо, где мы написали, что была создана первичная профсоюзная организация профсоюза РЭП. На него уже должны были дать ответ, но пока тишина. Люди слегка в подвешенном состоянии из-за этого. Но вроде руководство дало команду не трогать тех, кто перейдет в независимый профсоюз.

Не так активно, как на МТЗ, но и на Минском моторном заводе ряды независимого профсоюза тоже пополняются.

— У нас на заводе идет активное развитие профсоюзного движения. Нам в этом очень помогает платформа «Профсоюз онлайн». Совсем недавно поступило еще две заявки на вступление, — рассказывает один из работников Моторного. — В независимом профсоюзе у нас сейчас около 30 человек. Но еще несколько недель назад у нас вообще не было независимого профсоюза. Люди выходят из провластного. Об этом говорили и на последнем его заседании. Они сильно обеспокоены этим. Там идет отток, а у нас приток потихоньку.

— У нас был и есть неофициальный стачком. Он продолжает свою работу. Если будет нужно, мы переведем его в официальный статус, — отмечают работники.

Активных репрессий, по словам работников, на заводе сейчас нет и не было. Но некоторых частично или полностью лишают премий.

— Когда заводчане выходили в поддержку БТ и Тракторного завода, мы формировали колонну. Был составлен неофициальный список примерно из 160 человек на лишение премий. Хотя до этого тот же идеолог говорил, что никакие санкции применяться к этим людям не будут за то, что они вышли. Решение с премиями оставили на усмотрение начальников цехов. Некоторые не стали лишать денег своих работников.

— В нашем цехе некоторых все-таки лишили премий — кого-то частично, кого-то полностью. Некоторых лишили выплат ко Дню машиностроителя — там давали по 50 рублей, — рассказал один из работников. — До увольнений дело не дошло. Но, к примеру, нашему заводскому активисту не хотят продлевать контракт. То есть формально это не увольнение, просто не продлевают контракт.

Открытых забастовок и протестов, как раньше, на предприятии сейчас нет. Однако, как говорят работники, они «не сдаются».

— Некоторые заводчане находятся в итальянской забастовке. Но это такой формат протеста, который сложно отследить. Люди говорят при личной беседе, что они стараются делать меньше, только в рамках плана, по инструкции, — продолжают работники. — А еще мы недавно устроили акцию в поддержку студентов. Они тоже как-то проводили акцию в поддержку заводчан. Мы поблагодарили их, сфотографировались с плакатами и флагами в знак солидарности. Говорят, что на следующей неделе, то ли в понедельник, то ли во вторник, к нам собирается приехать Александр Лукашенко. Сейчас у нас аврал, все все скребут, выметают листья.

На Минском электротехническом заводе имени Козлова тоже на днях записали видеообращение к государственному профсоюзу, в конце которого заявили, что «расстаются с ним по совести».

фотo: tut.by

— После нашего ролика нас начали прессовать, — рассказывают работники предприятия. — Кого как. Одному человеку не продлили контракт. Некоторых лишили премий. Но это не такие большие деньги, премии у нас скромные. Мы создали собственный фонд и поддерживаем тех, кого лишили выплат, собственными силами. Те работники, которые хотят, скидывают туда немного денег, а в сумме выходят те же премии.

— Мы не сдаемся. Часть работников уже перешла в независимый профсоюз — около 30 человек. Немного? Да. Но процесс понемногу движется. Протестов, как в первые дни, сейчас нет. Мы все внимание направляем на переход в СПМ (Свободный профсоюз металлистов). Переход пока не массовый, но после ролика многие стали задумываться, а некоторые уже оформили заявления, — заключил один из работников.

Предприятия в регионах: «Мы собираемся бороться до конца, дороги назад в любом случае нет»

Журналисты поинтересовались, что сейчас происходит на крупных заводах в регионах. Работники Белорусского металлургического завода в Жлобине, которые в один из дней августа останавливали все три сталеплавильные печи, говорят, что «сейчас у нас на предприятии настроения неоднозначные»

— После неудачной попытки организовать забастовку люди поникли, руководство на нас «затаило обиду», — рассказывает один из работников предприятия. После событий 14 и 17 августа у нас на предприятии появился список, куда попали фамилии примерно 80 заводчан, которые высказали вслух свою гражданскую позицию. Руководство давало слово, что никого не тронут, не уволят, только работайте. Но позже стали всплывать факты о непродлении контрактов этим «несознательным» сотрудникам.

По словам работников, 29 сентября слесарю-ремонтнику Виталию Савельеву, который попал в опальный список, пришло официальное уведомление о непродлении контракта. А он проработал на предприятии около 20 лет и «существенных взысканий не имел». До этого 23 сентября суд Жлобинского района рассмотрел административное дело в отношении Виталия. Его обвинили в нарушении правил проведения массовых мероприятий и дали 12 суток ареста.

— Савельев не является членом профсоюза «Белпрофмаш», и в защите его интересов перед нанимателем в заводском профсоюзе ему отказали, что противоречит нашему коллективному договору 2018−2021 годов. О непродлении контракта Виталию написали в СМИ, это вызвало негодование многих работников, — рассказывают заводчане. — Группа неравнодушных и члены Белорусского независимого профсоюза решили поддержать Виталия и ходатайствовать перед нанимателем о продлении контракта с ним. Написали письмо на имя гендиректора предприятия с просьбой прислушаться к мнению коллектива и продлить контракт с Савельевым. Это обращение подписало около 900 сотрудников предприятия.

фотo: tut.by

— За 2 недели сбора подписей оказалось, что на заводе многие возмущены ситуацией в стране и недовольны бездействием профсоюза по защите заводчан. Ведь на месте Виталия может оказаться любой из нас. Как следствие, начался отток работников из «Белпрофмаша», часть которых вступила в ряды членов БНП (Белорусского независимого профсоюза).

Работники «Нафтана» 6 октября опубликовали записанное ими на видео обращение в поддержку белорусов. «Мы хотим жить в мирной, свободной, независимой, процветающей стране, — отмечают заводчане. После этого заводчанам с записи пришли повестки с приглашением явиться в прокуратуру. Им сказали стараться, чтобы все их действия находились в рамках закона. Они обещали стараться. Потом всех работников отпустили.

На «Беларуськалии» по-прежнему существует стачком, несмотря на регулярные задержания его участников и присужденные сутки административного ареста. Сейчас в стачке чуть больше 20 человек. Некоторых из них уволили с предприятия.

В сентябре — начале октября к стачке присоединились еще несколько работников, из них — как минимум три шахтера — Юрий Корзун, Олег Куделко, Александр Курбан. Все они отказались подниматься на поверхность после рабочей смены до выполнения своих требований. Юрию Корзуну 19 октября дали очередные 15 суток административного ареста за участие в несанкционированном мероприятии.

При этом другие работники предприятия, которые во второй половине августа собирались на центральной площади Солигорска и обсуждали возможную забастовку, сейчас открыто не демонстрируют поддержку стачкому, но, к примеру, помогают его некоторым участникам, в том числе продуктовыми наборами.

Как рассказывают шахтеры, у них на предприятии на разных рудниках в неожиданных местах появляются бело-красно-белые флаги.

фотo: tut.by

— Флаги устанавливают на всех рудниках и в шахтах. Практически каждый день. Не так давно флаг вывесили на крыше отделения грануляции 4-го рудоуправления. Потом на отделении сушки СОФ на 1-м руднике. Начальство это все очень напрягает. Они пытаются найти виновных, некоторых работников заставляют писать объяснительные, давят на людей, чтобы они рассказали, кто это делает, — продолжают работники. — Мы собираемся бороться до конца. Дороги назад в любом случае нет.

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