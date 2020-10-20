Ученые рассказали, какую ошибку допустили строители пирамиды Хеопса 2 20.10.2020, 16:24

7,472

Современные исследователи изучили одно из семи чудес света.

Великая пирамида Гизы (пирамида Хеопса) была построена с некоторыми изъянами — выяснили современные исследователи, изучившие одно из семи чудес света. Согласно публикации, которая появилась в издании Express, фундамент пирамиды оказался не совсем квадратным, пишет lenta.ua.

Пирамида Хеопса сохранилась до нашего времени в практически нетронутом состоянии, но в древности она все-таки выглядела иначе. Построенное четыре с половиной тысячи лет назад огромное сооружение, общая масса которого составляет примерно шесть миллионов тонн, изначально было облицовано белым известняком, который потом удалили (предположительно — для использования в других монументальных проектах).

Пытаясь определить, как выглядела пирамида Хеопса в древности, ученые из исследовательского фонда Гленна Дэша (США) и представители Ассоциации исследований Древнего Египта (AERA) обнаружили интересный "изъян" в ее структуре. Ученым удалось определить восемьдесят четыре точки на пирамиде, на которых остались отметины от внешнего облицовочного слоя.

"Мы нанесли эти точки на сетку, чтобы получить возможность применить линейную регрессию для определения первоначальных размеров пирамиды. Оказалось, что фундамент пирамиды не был идеально квадратным — мы обнаружили отклонения на десятки сантиметров. И тем не менее, древние египтяне вплотную приблизились к идеальным пропорциям, что просто невероятно, учитывая возраст строения", — отмечают исследователи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».