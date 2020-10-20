закрыть
20 октября 2020, вторник, 17:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Gazeta Wyborcza: Ситуация в Беларуси — это большой пожар на торфянике

3
  • 20.10.2020, 16:32
  • 2,424
Gazeta Wyborcza: Ситуация в Беларуси — это большой пожар на торфянике
фото: ap

В любой момент огонь может вспыхнуть снова в наименее ожидаемом месте.

Хотя прошло уже два месяца после взрыва протестов, спровоцированных сфальсифицированными президентскими выборами, Беларусь не успокаивается, пишет польское издание Gazeta Wyborcza (перевод - unian.net).

Минск борется, хотя остальная страна, как кажется многим, уже завоевана. Собственно, пример столицы и заставляет людей в регионах выходить на улицы тоже. Пока протесты в Минске будут продолжаться, люди на периферии тоже будут на них равняться, не смотря на угрозы арестами.

"Но если кто-то, глядя на изменения в регионах, думает, что белорусы смирились с режимом Лукашенко и ситуация возвращается "к норме", то это глубокая ошибка. Ситуацию в Беларуси сейчас можно сравнить с большим пожаром на торфянике. На поверхности пожара вроде и нет: немного дыма, немного испарений... Наблюдателю со стороны кажется, что ничего чрезвычайного не происходит. Но внутри пылает огонь, выжигая и изменяя внутреннюю структуру торфяника", - пишет издание.

Чтобы увидеть эту невидимую на первый взгляд белорусскую реальность, не нужно много усилий. Хватит одного небольшого жеста, какой-то повод, и недовольство становится публичным. И выражение этого недовольства происходит без оглядки на то, что силовое преимущество на стороне Лукашенко.

То, что власть может подавить уличные протесты, но не способна изменить отношение белорусов к режиму, еще раз подтвердилось на прошлой неделе. В четверг в Гродно лояльная к Лукашенко организация "Белая Русь" организовала акцию в поддержку ОМОН. Несколько женщин с флагами посетили казармы силовиков. В руках они держали плакат с лозунгом: "Работайте, братья!", - а также два больших торта.

Угощение для ОМОНовцев приготовили на заказ. На тортах были надписи: "Благодарим ОМОНа за тишину и покой" и "Вы - наша честь, вместе мы сила".

"ОМОН города Гродно был тронут. Впервые такая большая группа людей пришла поблагодарить работников и морально их поддержать во времена нелегкого труда", - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Но, как оказалось, организовать такую "благодарность" было не просто. Об этом рассказала одна из участниц акции. Ни одна компания в городе не хотела готовить торт для ОМОНа.

"Мы пытались заказать торт с государственными символами в одной из кофеен Гродно. Нам отказали. Давайте игнорировать это заведение!", - написала женщина в одном из чатов сторонников режима Лукашенко, указав, что отказалось выполнять заказ заведение под названием "Любовь Тортова".

Сообщение широко разошлось в сети. Но призывы к бойкоту спровоцировали обратный эффект. Торты в заведении быстро раскупили. И даже после этого к "Любовь Тортовой " приходили толпы людей и делали заказы.

Жители Гродно также хотели бы знать, кто все же испек торты для ОМОН. Но после ситуации с "Любовь Тортова" эту информацию теперь держат в тайне. Каждая компания теперь понимает, что любое проявление лояльности к Лукашенко и ОМОН выльется в проблемы для бизнеса. Тот факт, что сторонники Лукашенко на фоне спада протестов в Гродно, вынуждены скрывать свои взгляды, много говорит об общественных настроениях.

Пожарные знают, что потушить пожар на торфянике не просто. В любой момент огонь может вспыхнуть снова в наименее ожидаемом месте. Такая же ситуация и с настроениями в Беларуси. И ОМОН со своими дубинками здесь не поможет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс
Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум