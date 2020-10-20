Gazeta Wyborcza: Ситуация в Беларуси — это большой пожар на торфянике 3 20.10.2020, 16:32

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фото: ap

В любой момент огонь может вспыхнуть снова в наименее ожидаемом месте.

Хотя прошло уже два месяца после взрыва протестов, спровоцированных сфальсифицированными президентскими выборами, Беларусь не успокаивается, пишет польское издание Gazeta Wyborcza (перевод - unian.net).

Минск борется, хотя остальная страна, как кажется многим, уже завоевана. Собственно, пример столицы и заставляет людей в регионах выходить на улицы тоже. Пока протесты в Минске будут продолжаться, люди на периферии тоже будут на них равняться, не смотря на угрозы арестами.

"Но если кто-то, глядя на изменения в регионах, думает, что белорусы смирились с режимом Лукашенко и ситуация возвращается "к норме", то это глубокая ошибка. Ситуацию в Беларуси сейчас можно сравнить с большим пожаром на торфянике. На поверхности пожара вроде и нет: немного дыма, немного испарений... Наблюдателю со стороны кажется, что ничего чрезвычайного не происходит. Но внутри пылает огонь, выжигая и изменяя внутреннюю структуру торфяника", - пишет издание.

Чтобы увидеть эту невидимую на первый взгляд белорусскую реальность, не нужно много усилий. Хватит одного небольшого жеста, какой-то повод, и недовольство становится публичным. И выражение этого недовольства происходит без оглядки на то, что силовое преимущество на стороне Лукашенко.

То, что власть может подавить уличные протесты, но не способна изменить отношение белорусов к режиму, еще раз подтвердилось на прошлой неделе. В четверг в Гродно лояльная к Лукашенко организация "Белая Русь" организовала акцию в поддержку ОМОН. Несколько женщин с флагами посетили казармы силовиков. В руках они держали плакат с лозунгом: "Работайте, братья!", - а также два больших торта.

Угощение для ОМОНовцев приготовили на заказ. На тортах были надписи: "Благодарим ОМОНа за тишину и покой" и "Вы - наша честь, вместе мы сила".

"ОМОН города Гродно был тронут. Впервые такая большая группа людей пришла поблагодарить работников и морально их поддержать во времена нелегкого труда", - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Но, как оказалось, организовать такую "благодарность" было не просто. Об этом рассказала одна из участниц акции. Ни одна компания в городе не хотела готовить торт для ОМОНа.

"Мы пытались заказать торт с государственными символами в одной из кофеен Гродно. Нам отказали. Давайте игнорировать это заведение!", - написала женщина в одном из чатов сторонников режима Лукашенко, указав, что отказалось выполнять заказ заведение под названием "Любовь Тортова".

Сообщение широко разошлось в сети. Но призывы к бойкоту спровоцировали обратный эффект. Торты в заведении быстро раскупили. И даже после этого к "Любовь Тортовой " приходили толпы людей и делали заказы.

Жители Гродно также хотели бы знать, кто все же испек торты для ОМОН. Но после ситуации с "Любовь Тортова" эту информацию теперь держат в тайне. Каждая компания теперь понимает, что любое проявление лояльности к Лукашенко и ОМОН выльется в проблемы для бизнеса. Тот факт, что сторонники Лукашенко на фоне спада протестов в Гродно, вынуждены скрывать свои взгляды, много говорит об общественных настроениях.

Пожарные знают, что потушить пожар на торфянике не просто. В любой момент огонь может вспыхнуть снова в наименее ожидаемом месте. Такая же ситуация и с настроениями в Беларуси. И ОМОН со своими дубинками здесь не поможет.

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