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Зеленский объявил о строительстве двух военных баз на Черном море

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  • 20.10.2020, 16:35
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Зеленский объявил о строительстве двух военных баз на Черном море
Фото: РБК-Украина

Также президент Украины рассказал о разработке дронов и развитии систем ПВО совместно с Турцией.

Украина построит две военно-морские базы на Черном море, заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде, сообщает 24 канал.

«Мы начинаем строить две государственные военно-морские базы для защиты черноморского региона», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что в стране продолжается модернизация военных судов, в том числе корабля ВМС «Гетман Сагайдачный», ведется подготовка десантных катеров.

По словам Зеленского, власти начали создавать «войско, которое сможет защитить Украину на суше, на воде, в воздухе и киберпространстве». «Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, на нашу территориальную целостность или забрать у Украины часть территории без единого выстрела», — сказал глава Украины.

Президент также рассказал, что Украина совместно с Турцией будет производить корветы, военные дроны и развивать системы ПВО. «Также мы начали изготовление новейших образцов вооружения, испытываем реактивную систему «Ольха М» и системы реактивных снарядов «Тайфун», — заявил он.

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