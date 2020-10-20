Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на два месяца 4 20.10.2020, 17:06

Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Оппозиционный политик незаконно находится под арестом с 7 июня.

Одному из лидеров белорусской оппозиции, сопредседателю Белорусской христианской демократии Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на два месяца. Как пишет супруга оппозиционного политика Ольга, срок следствия продлен до 20 декабря.

«Об этом даже адвокату не сообщили. Паша написал в письме. Просто вызвали, зачитали, без обоснования и объяснения. Он ничего не подписывал и посоветовал следователю написать рапорт, не ломать себе жизнь и не участвовать в беззаконии. Следователь промолчал», — пишет супруга Павла Северинца в «Фейсбуке».

Также Ольга Северинец рассказала о письмах, которые Павле пишет сыну Франтишку:

- Сегодня прислал раскраску. Себе письма я спокойно читаю, а Франтишку... сил не хватает. Но-никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!

фотo: facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».