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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич встретился с иерархами Ватикана

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  • 20.10.2020, 17:09
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич встретился с иерархами Ватикана

В ходе встречи обсуждалась ситуация в Беларуси и планы по возвращению архиепископа на родину.

19 октября митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич встретился с государственным секретарем Его Святейшества Папы Франциска кардиналом Пьетро Паралином и государственным секретарем Государственного секретариата Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером, пишет сайт catholic.by.

В ходе встречи обсуждалась ситуация в Беларуси и планы по возвращению архиепископа Кондрусевича на родину.

Обеспокоенный запретом на возвращение митрополита Минского и Могилевского в Беларусь, Святой Престол прилагает все усилия для скорейшего исправления ситуации и надеется, что проблема будет решена положительно.

фото: catholic.by
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