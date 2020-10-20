Архиепископ Тадеуш Кондрусевич встретился с иерархами Ватикана

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич встретился с иерархами Ватикана1
- 20.10.2020, 17:09
В ходе встречи обсуждалась ситуация в Беларуси и планы по возвращению архиепископа на родину.
19 октября митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич встретился с государственным секретарем Его Святейшества Папы Франциска кардиналом Пьетро Паралином и государственным секретарем Государственного секретариата Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером, пишет сайт catholic.by.
В ходе встречи обсуждалась ситуация в Беларуси и планы по возвращению архиепископа Кондрусевича на родину.
Обеспокоенный запретом на возвращение митрополита Минского и Могилевского в Беларусь, Святой Престол прилагает все усилия для скорейшего исправления ситуации и надеется, что проблема будет решена положительно.