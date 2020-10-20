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Почему сейчас самое время покупать доллары?

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  • 20.10.2020, 17:28
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Почему сейчас самое время покупать доллары?
Фото: Bloomberg

Курс рубля завис над пропастью и держится из последних сил.

Почему сегодня доллар относительно стабилен? И что ждет американскую валюту в ближайшем будущем?

Сегодняшняя стабильность доллара вызвана продолжающимся налоговым периодом в России, когда предприятия массово сдают валюту, чтобы расплатиться с казной, пишет infobank.by.

Но еще несколько дней, и налоговый период закончится. Вот тогда… Ничего хорошего мы не увидим. Даже если нефть будет расти в цене, а Банк России — продолжать валютные интервенции на внутреннем рынке.

Доллар в РФ может подпрыгнуть на 2 RUB и выше, что скажется на ситуации с белорусским рублем. Дело в том, что мир входит в период неопределенности, связанной со второй волной коронавируса и президентскими выборами в США.

20 октября 2020 Банк России понизил официальный курс доллара на 14,16 копейки, до 77,778 российского рубля. Курс евро поднят на 24,88 копейки, до 91,5603 российского рубля.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 20 октября выглядят следующим образом:

курс доллара упал на 0,0079 (-0,31%), до 2,5629 белорусского рубля

курс евро вырос на 0,0049 (+0,16%), до 3,0187 белорусского рубля

российский рубль стал дешевле на 0,0060 (-0,18%). В итоге, за российскую валюту дают 3,2939 белорусского рубля, за сотню.

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