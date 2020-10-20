В США утилизировали российские аппараты ИВЛ 10 20.10.2020, 18:14

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Иллюстративное фото ria.ru

Поставленные РФ в апреле аппараты ИВЛ никогда не использовались в американских больницах.

В Соединенных Штатах утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, поставленных ранее Россией в качестве "гуманитарной помощи" этой стране в борьбе с коронавирусом, сообщает Buzzfeed. Аппараты ИВЛ не были в употреблении, пишет издание в понедельник, 19 октября, со ссылкой на представителя Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США, передает DW.

Приборы были утилизированы в соответствии с нормами по утилизации опасных отходов, указывается далее. При этом представитель американского ведомства указал на невозможность использовать российские аппараты ИВЛ без адаптеров, которых в американских клиниках не оказалось. Кроме того, ими решили не пользоваться из-за пожаров в московских больницах, где данные аппараты находились в употреблении.

Когда именно была произведена утилизация, не сообщается.

Аппараты ИВЛ из России

Издание также напомнило, что российский самолет с медицинским оборудованием на сумму примерно в 1 миллион долларов приземлился в США 1 апреля. Груз включал аппараты ИВЛ "Авента-М", которые затем были распределены между больницами Нью-Йорка и штата Нью-Джерси, но никогда не использовались. Оказалось также, что ИВЛ были произведены российской компанией ранее попавшей под санкции США.

По данным Палаты представителей США, за аппараты ИВЛ Госдепартамент получил от России счет на сумму 659 283 доллара. 28 мая парламентарии потребовали от администрации Дональда Трампа предоставить документацию по закупке российских аппаратов "Авента-М". Они указали, что эти приборы небезопасны, а кроме того они произведены Уральским приборостроительным заводом - дочерним предприятием российской компании, находящейся под американскими санкциями. Первоначально сообщалось, что российские аппараты ИВЛ поставлены в США в качестве гуманитарной помощи.

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