В Бресте студенты БрГТУ вышли на акцию солидарности со снятым с должности ректором

В Бресте студенты БрГТУ вышли на акцию солидарности со снятым с должности ректором1
- 20.10.2020, 18:31
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Так студенты отреагировали на недавние кадровые перестановки.
Студенты БрГТУ начали выходить на площадку перед вузом после полудня 20 октября. Таким образом они выражали свое несогласие с увольнением ректора Вячеслава Драгана, сообщает «Брестская газета».
В пиковый момент акция собрала 150 человек. Она продлилась полчаса и закончилась пятиминутными аплодисментами.
По данным информационно-аналитической газеты Newsbel.by, акция солидарности прошла в этот день и в МГЛУ, где студенты также не согласны с увольнением ректора.
Напомним, 20 октября Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов: БГУКИ, МГЛУ, БрГТУ.