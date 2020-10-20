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В Бресте студенты БрГТУ вышли на акцию солидарности со снятым с должности ректором

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  • 20.10.2020, 18:31
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В Бресте студенты БрГТУ вышли на акцию солидарности со снятым с должности ректором
фото: «Брестская газета»

Так студенты отреагировали на недавние кадровые перестановки.

Студенты БрГТУ начали выходить на площадку перед вузом после полудня 20 октября. Таким образом они выражали свое несогласие с увольнением ректора Вячеслава Драгана, сообщает «Брестская газета».

В пиковый момент акция собрала 150 человек. Она продлилась полчаса и закончилась пятиминутными аплодисментами.

По данным информационно-аналитической газеты Newsbel.by, акция солидарности прошла в этот день и в МГЛУ, где студенты также не согласны с увольнением ректора.

Напомним, 20 октября Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов: БГУКИ, МГЛУ, БрГТУ.

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