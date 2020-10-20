Астрономы обнаружили на Венере уже второй признак жизни 1 20.10.2020, 18:38

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Ученые открыли аминокислоту глицин в атмосфере Венеры.

Группа астрономов во главе с Ариджитом Манной из Миднапорского колледжа в Индии утверждает, что они открыли аминокислоту глицин в атмосфере Венеры.

Статья, в которой объявляется об открытии, называется «Обнаружение простейшей аминокислоты глицина в атмосфере Венеры», но пока документ находится на сайте предпечатной подготовки, то есть не рецензировался, передает «Новое время».

Известно около 500 аминокислот, но только 20 присутствуют в генетическом коде. Глицин — самая простая из них. Хотя глицин и другие аминокислоты не являются маркерами жизни, они являются одними из строительных блоков для живых организмов. Фактически, они являются строительными блоками белков.

Эти аминокислоты также были одними из первых органических молекул, появившихся на Земле. Глицин важен для выработки белков и других биологических соединений.

Открытие было сделано при помощи наземной системы радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Система работала на частоте 261,87 ГГц, что соответствует вращательному переходу молекулы глицина. Глицин был найден на высотах до 90 километров вблизи экватора Венеры и в средних широтах, как на дневной, так и на ночной стороне планеты, в полярных регионах его обнаружено не было.

Распределение глицина в зависимости от широты примерно совпадает с распределением фосфина. Кроме того, в ходе наблюдений в атмосфере Венеры был найден пропионитрил (CH3CH2CN), который ранее был обнаружен в атмосфере крупнейшего спутника Сатурна Титана.

«Обнаружение глицина в атмосфере Венеры может быть одним из ключей к пониманию механизмов образования молекул пребиотиков в атмосфере Венеры. Верхние слои атмосферы Венеры, возможно, переживают почти тот же биологический процесс, что и Земля миллиарды лет назад», — полагают исследователи.

Хотя это интригующее открытие и заслуживает дальнейшего изучения, присутствие глицина далеко не окончательное доказательство существования жизни на Венере, что подчеркивают и сами авторы.

«Следует отметить, что обнаружение глицина в атмосфере Венеры является намеком на существование жизни, но не надежным доказательством. Это ингредиент, используемый жизнью, но не показатель жизни», — признали авторы исследования

К примеру, в 1953 году известный эксперимент Миллера-Юри воссоздал ранние условия на Земле. Исследователи создали химическую смесь воды, метана, аммиака и водорода, а затем применили энергию, чтобы имитировать молнию. В результате получились более сложные органические соединения. В частности, была получена гликолевая кислота, предшественник глицина.

Глицин, обнаруженный в атмосфере Венеры, мог образоваться тем же путем, что и в эксперименте Миллера-Юри. Есть также другие химические пути образования глицина, которые возможны в атмосфере Венеры.

«Обнаружение глицина в атмосфере Венеры может указывать на существование ранней формы жизни в атмосфере потому что аминокислота является строительным блоком белка. Венера, возможно, проходит начальную стадию биологической эволюции», — пишут авторы.

Слабым местом новой работы является также тот факт, что спектроскопический сигнал глицина очень близок к спектральному сигналу оксида серы, поэтому при обнаружении глицина возможна ошибка. И это только единичное обнаружение, не дублированное и не подтвержденное. Кроме того, глицин является самой простой из аминокислот и был обнаружен в других источниках.

Ранее сообщалось, что осенью 2020 года международная группа исследователей обнаружила в атмосфере Венеры достаточно большие объемы органического газа фосфина. Присутствие фосфина рассматривается многими астробиологами как «биосигнатура», то есть индикатор возможного присутствия жизни.

Открытие было сделано при помощи телескопа ALMA в Чили, и телескопа Джеймса Клерка Максвелла, который расположен на Гавайях. В исследовательскую группу входят представители Манчестерского университета, Массачусетского технологического института и Кардиффского университета.

Исследователи пришли к выводу, что абиотические механизмы (то есть те, которые не связаны с жизнью), которые могут производить фосфин, не могут объяснить то количество газа, которое обнаружили ученые. Фосфин был обнаружен в области атмосферы Венеры, которую некоторые считают потенциально обитаемой.

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