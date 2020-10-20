Зеленскому представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса 20.10.2020, 19:05

фото: president.gov.ua

Образец создан на основании уникального подхода.

Президенту представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса. Кандидат прошел пока только доклинические испытания.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

На совещании у президента Украины ученые рассказали о результатах тестирования препарата, который испытывался в течение шести месяцев и имеет возможность нейтрализовать вирус COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

Образец создан на основании уникального подхода. По словам одного из разработчиков, доктора медицинских наук Михаила Фаворова, препарат потенциально поможет бороться с новыми видами коронавирусных мутирующих инфекций.

По итогам совещания согласовано сотрудничество всех необходимых ведомств для обеспечения прохождения клинической фазы испытаний, а также возможности изготовления вакцины в случае успешного прохождения всех стадий исследования.

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