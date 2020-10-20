В Турции древнюю церковь нашли на глубине озера 20.10.2020, 20:32

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Церковь обнаружили под водой озера Гага.

В черноморском регионе Турции, на глубине 15 метров озера Гага, обнаружили развалины древней церкви. Об этом сообщает Haber Gazetesi.

Исследование проводилось по инициативе местных властей.

Озеро Гага, площадь которого почти 6 га, находится на севере страны, недалеко от черноморского побережья, в провинции Орду. Оно является естественной заповедной зоной. А после находки также будет зарегистрировано как археологический объект.

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