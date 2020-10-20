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Боррель: Мы попытаемся изолировать правительство Лукашенко

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  • 20.10.2020, 20:44
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Боррель: Мы попытаемся изолировать правительство Лукашенко
Жозеп Боррель
Фото: dpa

Евросоюз готовит новые санкции против режима Лукашенко.

Ситуация в Беларуси не улучшается, продолжаются беспрецедентные репрессии против граждан, журналистов и членов Координационного совета, и Евросоюз готовит новые санкции против официальных лиц, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает interfax.by.

"Вы хорошо знаете, что Европейский союз отверг фальсифицированные результаты президентских выборов", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам, обращаясь во вторник к евродепутатам на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

"Мы ясно заявили, что (Александр) Лукашенко не имеет никакой демократической легитимности. (...) Мы не признаем его как законного президента Беларуси", - продолжил Боррель.

По его словам, с этим режимом больше нельзя вести "бизнес, как обычно". Он напомнил, что ЕС принял дополнительные санкции против 40 белорусских официальных лиц за фальсификацию выборов и применение насилия в отношении граждан. Но с тех пор, отметил Боррель, ситуация в Минске не переставала ухудшаться, и, похоже, не наблюдается никаких перспектив диалога.

"Совет (ЕС по иностранным делам 12 октября - прим.) политически дал свой "зеленый свет" для обсуждения следующего пакета санкций, и на этот раз они распространятся на самого Александра Лукашенко. Техническая работа началась сразу после совета и скоро завершится. Ни у одного государства-члена не возникло возражений на сей счет", - сообщил глава европейской дипломатии.

Боррель считает, что принципы отношений ЕС с Беларусью должны быть пересмотрены, но Евросоюз солидарен с белорусским гражданским обществом. Идет работа над глобальным пакетом экономической помощи, которую европейские институты готовы оказать "новой демократической Беларуси".

Он согласился с рекомендациями Европарламента по новым отношениям ЕС с Беларусью, в которых указывается на то, что "только национальный инклюзивный диалог может привести к надежному мирному решению". ЕС будет настаивать на посреднической миссии ОБСЕ для содействия такому диалогу. При этом Боррель признал, что белорусские власти не расположены к диалогу, и все усилия ЕС в этом вопросе до сих пор не принесли результата.

Он заверил, что ЕС будет продолжать поддерживать белорусский народ в его борьбе за свои демократические права, за право избрать президента на свободных выборах и под наблюдением ОБСЕ. Евросоюз готов поддерживать белорусов, гражданское общество, независимые СМИ "всеми имеющимися инструментами - финансовыми и политическими".

"Мы попытаемся изолировать правительство Лукашенко, оказывая финансовую помощь гражданам и избегая того, чтобы эти деньги попали в карман правительству", - пообещал глава дипломатии ЕС, подтвердив мнение Брюсселя, что единственным выходом из ситуации является проведение новых, свободных и справедливых президентских выборов.

Боррель также дал заверения, что ЕС не намерен превращать белорусскую ситуацию в геополитическую проблему и ставить белорусов перед выбором того или иного лагеря. "То, чего хотят граждане, это такого политического режима, при котором уважаются права человека. Они хотят демократической системы, уважающей волю народа", - объяснил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

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