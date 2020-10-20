Слонимские активисты предъявили ультиматум местным властям

Слонимские активисты предъявили ультиматум местным властям4
- 20.10.2020, 22:01
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До ультиматума осталось пять дней.
Если власти не назовут дату и место проведения круглого стола до 21 октября, активисты обещают провести его на площади перед райисполкомом 25 октября, передает «Радыё Рацыя».
По словам одного из активистов Виктора Марчика, предложение о проведении круглого стола поступило непосредственно от председателя райисполкома Геннадия Хомича в первые дни после выборов.
По словам Марчика, власти хотели, чтобы люди покинули площадь. Активисты обсудили предложение и согласились. Они направили председателю райисполкома вопросы, которые хотели бы обсудить.
В первую очередь, речь идет о превышении должностных полномочий сотрудников милиции при разгоне мирных протестующих. Второй - это разница в условиях существования государственных и независимых СМИ. Марчик говорит, что люди настроены на то, чтобы обязательно провести круглый стол.