Слонимские активисты предъявили ультиматум местным властям 4 20.10.2020, 22:01

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фото: racyja.com

До ультиматума осталось пять дней.

Если власти не назовут дату и место проведения круглого стола до 21 октября, активисты обещают провести его на площади перед райисполкомом 25 октября, передает «Радыё Рацыя».

По словам одного из активистов Виктора Марчика, предложение о проведении круглого стола поступило непосредственно от председателя райисполкома Геннадия Хомича в первые дни после выборов.

По словам Марчика, власти хотели, чтобы люди покинули площадь. Активисты обсудили предложение и согласились. Они направили председателю райисполкома вопросы, которые хотели бы обсудить.

В первую очередь, речь идет о превышении должностных полномочий сотрудников милиции при разгоне мирных протестующих. Второй - это разница в условиях существования государственных и независимых СМИ. Марчик говорит, что люди настроены на то, чтобы обязательно провести круглый стол.

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