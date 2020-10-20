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Последние дебаты Трампа и Байдена пройдут по новым правилам

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  • 20.10.2020, 22:44
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Последние дебаты Трампа и Байдена пройдут по новым правилам

Новые правила призваны не допустить, чтобы кандидаты перебивали друг друга.

Вторые и последние дебаты перед президентскими выборами в США пройдут по новым правилам, призванным не допустить, чтобы кандидаты перебивали друг друга, передает «Голос Америки».

Президент Дональд Трамп выразил недовольство по поводу внесенных в программу изменений, но сказал, что примет участие в мероприятии, которое состоится в четверг в Нэшвилле, штат Теннесси.

«Я буду участвовать, но это очень нечестно, что они изменили темы, и очень нечестно, что у нас снова абсолютно предвзятый ведущий», – сказал Трамп.

Дебаты будет модерировать корреспондент NBC в Белом доме Кристен Велкер, которая собирается расспросить Трампа и его соперника-демократа Джо Байдена о борьбе с COVID-19, американских семьях, расовом вопросе, изменении климата, национальной безопасности и роли лидеров.

В понедельник предвыборный штаб Трампа заявил, что в ходе дебатов должно уделяться больше внимания международным проблемам.

Штаб Байдена заявил, что Трамп пытается избежать обсуждения того, как его администрация справилась с пандемией, и что обе стороны согласились позволить модераторам выбирать темы для дебатов.

«Как обычно, президента больше волнуют правила дебатов, чем помощь стране, находящейся в кризисе», – сказал официальный представитель Байдена Ти Джей Дакло.

Дебаты будут состоять из 15-минутных сегментов разной тематики: по две минут будет отведено каждому из кандидатов, после чего состоится открытое обсуждение.

После прошлых дебатов, в ходе которых участники неоднократно перебивали друг друга, Комиссия по президентским дебатам пообещала провести реформы и в понедельник объявила, что в течение двухминутного эксклюзивного периода микрофон будет включен только у одного кандидата.

«Оба предвыборных штаба на этой неделе подтвердили свое согласие с правилом двух минут без перерывов», – говорится в заявлении комиссии.

По словам комиссии, даже если новые правила не удовлетворяют полностью ни одного из кандидатов, эти действия «устанавливают правильный баланс и отвечают интересам американского народа».

Первые дебаты Трампа и Байдена прошли в конце сентября, а в начале этого месяца должны были пройти еще одни. Но у Трампа был диагностирован коронавирус, а когда комиссия решила перевести мероприятие в дистанционный формат, президент отказался участвовать.

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