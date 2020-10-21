Глава Пентагона объявил о новой инициативе для противодействия России и Китаю 21.10.2020, 8:50

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Марк Эспер

Фото: AFP

Сеть союзников и партнеров даст CША асимметричное преимущество.

Министр обороны США Марк Эспер объявил о новой инициативе Пентагона по укреплению и расширению альянсов США со странами-единомышленниками для совместного противодействия России и Китаю, сообщает «Голос Америки».

По словам Эспера, Пентагон будет систематически контролировать свои отношения со странами-партнерами, стремясь найти способы координации военной политики и продвижения продаж американского вооружения.

«Сеть союзников и партнеров Америки даст нам асимметричное преимущество, с которым не могут справиться наши противники», - заявил Эспер, назвав GDAP «базой для международного порядка, основанного на правилах».

Глава Пентагона напомнил о множестве примеров установления военных партнерских соглашений США, включая союз с Мальтой, которая помогла Соединенным Штатам отделиться от Великобритании в XVIII веке.

«Подобные примеры иллюстрируют важность объединения с единомышленниками, большими и малыми, для поддержания свободного и открытого порядка, который отлично служил на пользу всем нам на протяжении десятилетий, - сказал Эспер, - У Китая и России, вероятно, меньше десяти союзников вместе взятых».

Министр обороны заявил, что Китай использует принуждения и финансовые ловушки для создания своих собственных союзов с более слабыми странами, такими как Мьянма, Камбоджа и Лаос.

«Чем меньше страна и чем больше у нее потребностей, тем сильнее давление Пекина», - заявил Эспер, рассказав о совершенных им визитах для построения оборонных отношений США с Мальтой, Монголией и Палау, а также напомнив о планах усиления американского военного присутствия в Восточной Европе, в частности, в Польше.

Эспер также подчеркнул необходимость налаживания более тесных связей с «единомышленниками, такими как Индия и Индонезия», отметив, что в понедельник он встретился с министром обороны Индонезии Прабово Субианто, а на следующей неделе глава Пентагона планирует поездку в Индию. Обе страны, по словам Эспера, сходятся с США в оценке действий Пекина.

Ключевой задачей этих усилий является увеличение продаж американского оружия, что поможет союзникам повысить свою обороноспособность и поддержать американскую оборонную промышленность в условиях конкуренции с Москвой и Пекином.

«Мы должны конкурировать с Китаем и Россией, чьи государственные предприятия могут ускорить военный экспорт способами, которые мы не можем и в целом не хотим применять во многих случаях», - подчеркнул Эспер.

Глава Пентагона добавил, что он предпринял меры для ослабления ограничений на экспорт «критически важных» систем вооружения и ускорения согласования таких продаж. GDAP также будет использоваться для определения возможностей продажи оружия и защиты рынков, на которых главенствует США.

В качестве примера он привел недавнее ослабление ограничений на экспорт боевых беспилотников, в покупке которых заинтересованы Тайвань и Объединенные Арабские Эмираты.

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