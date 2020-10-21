Строительный сектор Беларуси терпит колоссальные убытки 5 21.10.2020, 9:07

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Отрасль выбилась в антилидеры национального рейтинга.

По размеру чистых убытков предприятия строительства заняли первое место в экономике. Раньше лидером по убыткам была промышленность, пишут banki24.by.

Конечный финансовый результат работы любого коммерческого предприятия — это чистая прибыль или чистый убыток. Данный результат определяется суммой прибылей (убытков) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, а также изъятиями в виде налогов и сборов. Основная часть прибыли от текущей деятельности — это прибыль от реализации продукции. Эта прибыль зависит от выручки, себестоимости и налогов из выручки.

Выручка крупных и средних предприятий строительства за 8 месяцев составила 7,695 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом она выросла на 15,1%. Прибыль стройсектора от реализации продукции достигла 709 млн BYN (+65,9% к 2019 году).

Чем выше прибыль от реализации, тем выше рентабельность продаж. В среднем по сектору рентабельность за 8 месяцев составила 9,2%.

Однако средняя рентабельность — это все равно что «средняя температура по больнице». Важно знать, как распределяются организации по этому показателю.

Так вот, в 2020 году 49,6% флагманов стройсектора Беларуси были либо нерентабельны, либо низкорентабельны. В первом случае это значит убытки от реализации продукции, во втором — рентабельность от 0% до 5%.

При нынешнем уровне процентных ставок в экономике 0–5% это практически ничто. Доля нерентабельных организаций строительства составила в 2020-м около 16,8%, низкорентабельных — 32,8%.

Среди предприятий стройсектора нашлась и мизерная доля высокорентабельных (30+%). Таковых за 8 месяцев оказалось всего 1,7%.

На уровень чистой прибыли влияют курсовые разницы и платежи по кредитам и займам. По этим причинам предприятия строительства не могут похвастать хорошими показателями в текущем году.

Чистый убыток в отрасли за 8 месяцев составил 2,240 млрд BYN (в 2019 году была чистая прибыль в 403,9 млрд BYN). Убытки убыточных компаний в отрасли выросли в 13 раз — до 2,779 млрд BYN.

Причина убытков определяется пересечением двух множеств — предприятий Островецкого района и стройсектора Гродненской области. Нетрудно догадаться, чем занимаются организации строительства, которые терпят такие огромные убытки.

Суммарные долги флагманов стройсектора на 1 сентября достигли 19,967 млрд BYN. С начала года они выросли на 24,6%, что связано с девальвацией белорусского рубля.

За 8 месяцев предприятия строительства потратили на погашение кредитов и займов 1,441 млрд BYN, или 18,7% от выручки. По сравнению с 2019 годом нагрузка выросла на 13%.

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