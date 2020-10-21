Ученые обнаружили в пустыне Наска древнейший геоглиф 21.10.2020, 9:23

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Узору более двух тысяч лет.

В Перу на плато Наска ученые обнаружили новый геоглиф — большой узор на земле, в данном случае в виде кота, которому более двух тысяч лет, что делает его одним из самых древних. По мнению экспертов изображение на плато нанесли в 200-100-е гг. до н. э. Археологи относят его к культуре позднего Паракаса, которая существовала в 750−100 гг. до н. э. и особо почитала кошек, сообщает lenta.ua.

Уникальную находку обнаружили по чистой случайности, при реставрации смотровой площадки. Из-за густой растительности рисунок был почти незаметным и мог исчезнуть, так как находится на крутом склоне, который подвержен естественной эрозии. Длина его 37 м, а линии контура имеют ширину 30-40 см.

На данный момент узор хорошо видно, его тщательно очистили и законсервировали. Ведущий археолог Перу по геоглифам Наски Джонни Исла отметил, что это не первая подобное изображение на этой территории. Обнаружено уже более ста узоров, однако все они были значительно меньше по размеру.

Первый геоглиф на плато Наска исследователи обнаружили в XX в. Эти изображения являются уникальными творениями людей, которые относятся к памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ученые до сих пор не могут объяснить зачем они были созданы.

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